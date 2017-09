 Werknemer: 'Leidinggevende communiceert onder de maat'

Meerderheid medewerkers heeft onuitgesproken issues met leidinggevende - Veel leidinggevenden krijgen een onvoldoende van hun werknemers op het gebied van communicatie. Maar liefst 45 procent vindt dat zijn of haar leidinggevende beter moet leren communiceren met medewerkers.



Het uitspreken van issues is dan ook een heikel punt: 60 procent van de medewerkers heeft onuitgesproken issues met zijn of haar leidinggevende. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van TrainTool onder ruim 1.000 kantoormedewerkers in Nederland.



Informatievoorziening en waardering

Leiders zouden hun communicatie onder andere moeten verbeteren op het gebied van informatievoorziening. Zo geeft zestien procent van de medewerkers aan onvoldoende op de hoogte te worden gesteld door zijn of haar manager. Op een gedeelde tweede plaats (beide elf procent) staan zowel het feit dat voor medewerkers niet duidelijk is wat de manager verwacht als het gebrek aan aandacht en beschikbaarheid. De top drie wordt afgesloten met het feit dat het management te weinig waardering laat merken (tien procent).



People management

"Het is opvallend dat medewerkers onvoldoendes uitdelen aan leidinggevenden wanneer het om communicatie gaat," zegt Marijn de Geus, CEO bij TrainTool. "Als er iets is wat een leidinggevende moet kunnen, is het communiceren. Toch herken ik dit wel vanuit de markt. Regelmatig krijgen we te horen dat managers te vaak achter hun scherm wegduiken. Hun werkzaamheden zijn vaak uitvoerend, waardoor zij niet aan ‘people management’ toekomen. Meestal is het geen onwil, maar onvermogen. Het is voor henzelf en voor medewerkers van belang dat managers communicatieve vaardigheden op een efficiënte wijze kunnen ontwikkelen. Zij die het niet kunnen, groeien niet door. Goede communicatie draagt bij aan geluk, effectiviteit en succes."