 Vrouwen rijden net zo vaak schade als mannen

Maar mannen claimen hogere schadebedragen - Vrouwen claimen gemiddeld even vaak schade als mannen. Mannen zijn echter duurder uit met een gemiddeld schadebedrag dat veertien procent hoger ligt dan bij de vrouwen.



Voor beide geslachten geldt dat verreweg de meeste schades ontstaan tijdens het uitvoeren van bijzondere manoeuvres. Ook ruitschade wordt relatief vaak geclaimd op de autoverzekering. Dit blijkt uit een analyse van het claimgedrag op duizenden autopolissen van hoyhoy.nl.



Schadefrequentie en -bedragen

Mannen en vrouwen claimen vrijwel even vaak schade. Hoyhoy.nl berekende het aantal schadeclaims per geslacht voor het totaal aantal verzekerden. Hieruit blijkt dat vrouwen relatief gezien slechts 0,3 procent meer schades indienen dan mannen. Mannen zijn echter wel iets duurder voor hun verzekeraar: gemiddeld claimen zij 300 euro meer per schadegeval dan vrouwen. Het gemiddelde schadebedrag van alle schades is voor vrouwen 2.075 euro per schade. Bij mannen ligt dit op 2.370 euro, waarmee dat bedrag ruim veertien procent hoger ligt. Volgens Jolanda van Es, woordvoerder van hoyhoy.nl, wordt hiermee een stereotype ontkracht. "Veel mensen denken dat vrouwen meer schade rijden, maar dat kunnen wij niet bevestigen. Het verschil in het aantal claims is minimaal," vertelt Van Es.



Meest voorkomende schades

Veruit het grootste gedeelte van alle schadeclaims die ingediend werden door klanten van hoyhoy.nl, komt voort uit bijzondere manoeuvres. Deze schadeclaims zijn goed voor 24,8 procent van het totaal. Op de tweede plaats staan ruitschades met 18,2 procent. Kop-staartbotsingen komen op de derde plek met 16,2 procent, gevolgd door botsen, slippen, van de weg of te water raken (11,9 procent).



Meest geclaimde schades per geslacht

De top vijf van meest geclaimde schades heeft bij beide geslachten dezelfde volgorde, maar in de percentages zijn wel een aantal verschillen te zien. Zo hebben mannen naar verhouding vaker een kop-staartbotsing en claimen vrouwen sneller ruitschade.



Bijzondere manoeuvres

Bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres gaat er relatief vaak iets mis, bij zowel de mannen als de vrouwen. Onder bijzondere manoeuvres vallen de volgende handelingen:

- wegrijden uit parkeerstand;

- achteruitrijden;

- een inrit oprijden;

- vanuit een uitrit de weg oprijden;

- keren;

- van een invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden;

- van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden;

- van rijstrook wisselen.



De bedragen die geclaimd worden voor schades die ontstaan bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres verschillen daarentegen wel per geslacht: mannen zijn ruim 200 euro duurder uit.



Botsingen

Kop-staartbotsingen worden vaker door mannen geclaimd: die zijn goed voor een aandeel van 17,4 procent van het totaal. Bij vrouwen is het aandeel van kop-staartbotsingen slechts 14,3 procent. Het schadebedrag voor deze botsingen ligt ook hier weer hoger bij de mannen, zij claimen gemiddeld 3.226 euro na een botsing. Vrouwen daarentegen claimen gemiddeld 2.494 euro: een verschil van iets meer dan 730 euro.



Verdeling schadeclaims naar dekking

Ruitschades worden enkel vergoed met een WA+ of allriskverzekering. Een top vijf van meest geclaimde schades op WA-verzekeringen bevat dus geen ruitschades. In plaats daarvan verschijnen aanrijdingen met vaste objecten op de vijfde plek. Wordt er enkel gekeken naar WA+ en allriskpolissen, dan verandert de top vijf eveneens: ruitschade komt hier duidelijk op nummer een.



Overlijdensrisico hoger bij mannen

Mannen claimen niet alleen hogere schadebedragen dan vrouwen, ze hebben ook meer risico om een fataal ongeluk te krijgen. Dat blijkt uit aanvullende gecombineerde data van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Voor vrijwel alle leeftijdscategorieën geldt dat gemiddeld meer mannen dan vrouwen komen te overlijden bij auto-ongelukken. In de meest recent gemeten periode, van 2011 tot en met 2015, overleden er per miljard gereden kilometer gemiddeld 1,9 mannen, en 1,1 vrouwen. Wat ook valt af te lezen uit de data is dat het verkeer een stuk veiliger is geworden. Elke periode nam het aantal dodelijke slachtoffers namelijk af.



Premies

Ondanks dat mannen hogere schadebedragen claimen, hanteren autoverzekeraars dezelfde premies voor mannen en vrouwen. "Logisch," vindt Van Es. "Discriminatie op basis van geslacht is wettelijk niet toegestaan. Overigens zien we wel verschillen in de premies per leeftijdsgroep. Jongeren tot 24 en ouderen vanaf 75 betalen naar verhouding flink meer premie, doordat zij een hoger risicoprofiel hebben dan de middengroep."