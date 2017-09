 Beste digitale klantervaring in WUA Digital Excellence Monitor 2017​

Wie biedt de beste digitale klantervaring? - ANWB, bol.com, de Efteling, Greenchoice, YourMastercard.nl en Ziggo bieden op hun website de allerbeste digitale klantervaring. Dat blijkt uit de Digital Excellence Monitor van WUA, de tweede jaarlijkse digital customer experience benchmark.



De Digital Excellence Monitor 2017 vat alle onafhankelijk door WUA uitgevoerde online oriëntatie-onderzoeken in de periode augustus 2016 – juli 2017 cijfermatig per branche samen in één rapport. In totaal beoordeelden meer dan 9.950 respondenten meer dan 2.423 websites in zeven onderzochte branches: Telecom, Travel, Retail, Finance, Verzekeringen, Energie en Automotive. Nieuw in de 2017-editie is de toevoeging van een mobiele ranking voor Finance (#1 ICScards.nl), Verzekeringen (NN.nl) en de Energiebranche (Greenhoice.nl).



Rapportcijfer voor klantervaring

Het ‘rapportcijfer’ voor klantervaring (customer experience) wordt uitgedrukt in een gemiddelde eindscore op de thema’s Look&Feel, Aanbod en Merk uit het WUA Web Performance Model. De eindscores op desktop lopen uiteen van 76 voor Greenchoice in de Energiesector tot 84 voor de Efteling in de Travelbranche. Ziggo.nl zet een eindscore neer van 78 in de Telecomsector, bol.com scoort 82 in de Retailbranche, YourMastercard.nl heeft een eindscore van 78 in de Financiële sector. En ANWB.nl pakt de dubbel. In de Automotive branche leidt ANWB met een eindscore van 80 en in de Verzekeringsbranche gaat ANWB óók aan kop met een eindscore van 80.



Leer van de besten: Best practices & diepte-interviews

In het rapport zijn náást de rankings in zeven branches, ook 25 best practices opgenomen van de beste websites per branche op de drie customer experience thema’s. Hoe belangrijk is overzicht voor een mobiele ervaring, hoe zet u USP’s succesvol in, hoe managet u serviceverwachting en nog heel veel meer. Ook vindt u diepte-interviews met digitale professionals van bedrijven die de rankings aanvoeren, zoals KPN, Monuta, ANWB, trivago en Nuon.



Digital Experience & Web Performance

Net als vorig jaar is het thema Vindbaarheid (gevonden worden als onderdeel van het oriëntatieprces) weggelaten in het bepalen van de rankings van de Digital Excellence Monitor. Spontane merk- of naamsbekendheid, het inkopen van betaald verkeer, SEO en SEA: het speelt geen (bepalende) rol in de Eindscore van de Digital Excellence Monitor. De Monitor zoomt in op de customer experience thema’s en dus op de directe website-ervaring van de consument. Hierdoor ontstaat een ander beeld met andere partijen aan de top dan de door WUA gepubliceerde Web Performance rankings die het volledige beeld van de customer journey inclusief Vindbaarheid, voorkeur en conversie weergeven.



Download hier de Digital Excellence Monitor 2017