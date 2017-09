 Vijf typische studentenbanen anno nu

De typische studentenbaantjes anno 2017 zijn digital - De eerste colleges nét achter de rug hebben en nu al geen geld meer voor de rest van de maand… het is een bekend probleem voor veel studenten.



Zij gaan deze week dan ook massaal op zoek naar een bijbaan, zo blijkt uit data van jongerenuitzender YoungCapital: elk jaar in september stijgt het aantal werkzoekende jongeren dat zich inschrijft gemiddeld met zo’n 30 procent. Gelukkig biedt de bijbanenmarkt weer genoeg ruimte en uitdaging. De typische studentenbaantjes anno 2017 zijn digital, verdienen goed en staan nog beter op het cv.



Webcare wizard

Naar internetgekkies hoeft men als webcaremedewerker niet naar op zoek. Die komen naar hem, met vragen, klachten, gezeur en foto’s van hun kinderen in een doos. De medewerker stuurt ze meelevende berichten, kattenplaatjes en hi-la-ri-sche inhakers. In 140 tekens, als het moet. Ze maken boze mensen weer aan het lachen en kunnen hun creativiteit kwijt in het proces.

De webcaremedewerker is: vergroeid met de smartphone, een grappenmaker en een taalnerd. Mensen helpen of entertainen, dat is wat hij ook later - als hij groot is - wil doen.

Het betaalt: tussen de negen en twaalf euro per uur.



Student developer

IT is misschien wel de meest lucratieve bijbaansector. Want developers, daar zijn er gewoon te weinig van. En dat is goed nieuws voor wie z’n vrije tijd besteedt aan coderen en websites bouwen. Of apps. Of robots. Bijbeunend als student developer in het derde of vierde jaar, verdient met vijftien euro per uur al meer dan menige startbaan. Bovendien bouwt de developer aan een cv dat werkt als een gouden wikkel voor zijn toekomst.

De developer is: een echte bètastudent die z’n kennis van informatica of kunstmatige intelligentie naar een hoger niveau wil tillen.

Het betaalt: vijftien euro per uur.



Online marketeer

Achter de schermen aan de touwtjes trekken, dat vindt de online marketeer heerlijk. Met kleine, subtiele tweaks, slim zoekwoordgebruik en uitgekookte advertentiestrategieën zorgt de online marketeer er voor dat zijn bedrijf online optimaal vindbaar en overal zichtbaar is. Google-publiek kan niet om hem heen. En hij of zij? Die heeft een dijk van een cv-builder te pakken, want online marketing is hot.

De online marketeer: optimaliseert alles in het leven en probeert daarbij de nieuwste technieken uit. Als kind vroeg hij zich altijd al af: what does THIS button do?

Het betaalt: elf euro ongeacht leeftijd.



Digitalisator

Sommige mensen hebben geen zin in een baantje waarin ze moeten socializen, maar waar ze gewoon met paracetamol en een plastic zakje - voor het geval dat - de dag door kunnen brengen. Deze ambitie kunnen ze in de praktijk brengen bij organisaties die hun papierwerk nog moeten digitaliseren. De digitalisator gaat het scanwerk voorbereiden. Paperclips verwijderen en zo. In een archief van vele kilometers hoeft hij niet bang te zijn dat iemand misselijk wordt van zijn kegel. Verstand op nul en gaan.

De digitalisator is: brak. Maar ’s avonds een vent, ’s ochtends een vent.

Het betaalt: vanaf negen euro per uur.



IT Migratie Engineer

Computer says no? Niet tegen de migratie engineer. Een IT Migratie Engineer richt werkplekken in met pc’s, notebooks en telefoons. Hij legt daar met blote handen de bekabeling voor aan, als het moet. Snoertjes wegmoffelen en onder bureaus zitten horen ook bij het takenpakket. Hij is op de salarisadministrateur na de meest gewaardeerde collega, want zonder hem kan er niet gewerkt worden.

De migratie engineer is: vooral technisch, maar ook fysiek sterk. Sjouwen met bureaus en computers ziet hij als een gratis work-out.

Het betaalt: vanaf negen euro per uur, met goede doorgroeimogelijkheden naar projectcoördinator (elf euro per uur).