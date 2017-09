 Manon Luiting is Travel Professional of the Year 2017

Travel Management Companies beter beoordeeld - Manon Luiting van Damen Shipyards is maandagavond 11 september uitgeroepen tot Travel Professional of the Year 2017.



De award werd aan haar uitgereikt tijdens de jaarlijkse Business Travel & Mobility Conference, georganiseerd door Luchtvaartnieuws Magazine, Zakenreisnieuws.nl en de Business Travel & Mobility Club. Schiphol Travel werd verkozen tot Travel Management Company (TMC) of the Year, KLM als beste Business Airline voor zowel Europa als Intercontinentaal en NS International als Mobility Provider of the Year 2017.



Belangen van de reiziger

Travel Professional of the Year Manon Luiting is volgens de jury iemand bij wie de belangen van de reiziger voorop staan, zonder dat zij daarbij het organisatiebelang uit het oog verliest. "Zij laat zich niet alleen leiden door de managementinformatie die ze voorhanden heeft, maar ook neemt ze het menselijke aspect in de besluitvorming mee. Manon gaat van het standpunt uit dat goede communicatie en interactie via alle mogelijke kanalen onmisbaar is om de reiziger te betrekken bij het reisbeleid," aldus de vakjury.



Overige genomineerden

De andere genomineerden in deze categorie waren Peter Sijbers (Travel Manager bij Philips Lighting), Kim van Beek (Global Travel Manager bij ABN AMRO), Merel van der Pijl (Category Procurement Buyer Professional Services bij Friesland Campina), Jan Achterveld Procurement | Senior Commodity Lead Commercial & Services bij Vodafone Ziggo), Theo Weijers (Director Head of Supply Chain bij GEA Refrigeration Netherlands) en Sara Chiarello (Senior Program Manager, Travel EMEA bij Tesla).



Travel Management Company of the year

Zakenreisbureau Schiphol Travel International is door een vakjury, de lezers van Luchtvaartnieuws Magazine, Zakenreisnieuws.nl en zakenreisprofessionals uit het netwerk van de Business Travel & Mobility Club, uitgeroepen tot ‘Travel Management Company of The Year 2017’. Een vakjury heeft daarnaast verder onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat bij de organisatie de betrokkenheid bij de klant centraal staat en dat de eigen missie om Business Travel persoonlijk te maken, ondanks stevige concurrentie in het zakelijk reissegment, consequent wordt doorgevoerd.



Intensief persoonlijk contact

"Er wordt intensief persoonlijk contact gehouden tussen klant en de ‘eigen’ accountmanager die van A tot Z verantwoordelijk is voor hun klant. Een aanpak die leidt tot betrokkenheid en loyaliteit," zo liet de jury weten. De organisatie maakt actief gebruik van innovatieve oplossingen. Zo worden ‘saaie’ rapportages interessant gemaakt door ze visueel te maken in gepersonaliseerde video’s, waarbij onder reizigers en verantwoordelijke managers onderlinge competities ontstaan om niet boven aan te staan bij non-compliance. Hierdoor

wordt op natuurlijke wijze een cultuuromslag bereikt.

De overige genomineerden Travel Management Companies in deze categorie waren BCD Travel, Carlson Wagonlit Travel, HRG Business Travel en Uniglobe Business Travel.



Airlines en Mobility Provider of the Year

Lezers van Luchtvaartnieuws Magazine en Zakenreisnieuws.nl kozen voor NS International

tot ‘Mobility Provider of the Year 2017’. De provider wordt gevolgd door Thalys en autoverhuurder Sixt. Kanshebbers op de award voor beste mobility provider waren Alamo, Avis, Deutsche Bahn / ICE, Europcar, Hertz, Mobian/ Parcompare, NS / NS International, Sixt, Sunny Cars, Thalys en Uber.

Dezelfde lezers riepen KLM uit tot ‘Business Airline of The Year 2017 Europa’, gevolgd door Lufthansa en British Airways. De prijs voor ‘Business Airline of The Year 2017 Intercontinentaal’ ging eveneens naar KLM, op de voet gevolgd door Singapore Airlines en Lufthansa.

In de categorie voor beste Europese luchtvaartmaatschappij waren de kandidaten Air France, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, easyJet, Finnair, KLM, Lufthansa, SWISS en Transavia. Op intercontinentaal gebied ging de strijd tussen Air France, British Airways, Cathay Pacific, Delta Air, Lines, Emirates, Etihad Airways, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, en Singapore Airlines.



Deskundige jury

De uitreiking van de awards ‘Travel Professional of the Year 2017’ en ‘TMC of The Year 2017’ vond plaats tijdens de Business Travel & Mobility Conference, die maandag 11 september werd gehouden in Hoofddorp. Voor beide categorieën was een deskundige vakjury samengesteld.

De vakjury voor de categorie ‘Travel Professional of the Year 2017’ bestond uit vertegenwoordigers van American Express Global Corporate Payments, BCD

Travel, British Airways, KLM, MobileXpense, NS International en Singapore Airlines.

De vakjury voor de categorie ‘TMC of The Year 2017’ werd gevormd door vertegenwoordigers van British Airways, KLM, Singapore Airlines, NS International en de ANVR.



Travel Management Companies beter beoordeeld

Uit het onderzoek onder de lezers van Luchtvaartnieuws Magazine en Zakenreisnieuws.nl is naar voren gekomen dat de Travel Management Companies in 2017 beter scoren dan een jaar eerder. Het overall cijfer steeg naar een 8,3 ten opzichte van gemiddeld een 7,8 in 2016.