 Vijf tips voor een goede brainstormsessie

Hoe brainstormt u zo effectief mogelijk? - Een goede ondernemer weet dat hij niet alle wijsheid in pacht heeft, en dat het goed voor het bedrijf kan zijn ideeën van anderen te horen. Een brainstormsessie leent zich hier bijzonder goed voor.



Geen tunnelvisie van een enkel persoon, maar samen de krachten bundelen om creatieve en vernieuwende oplossingen te bedenken. Onmisbaar hiervoor? Siem van Dongen van Whiteboard Express geeft op Brisk Magazine vijf tips voor het houden van een effectieve brainstormsessie.



Het formuleren van een concreet doel

Volgens Van Dongen is het erg belangrijk vooraf een concreet doel te formuleren. "Hoe vager het doel, hoe vager de uitkomsten uiteindelijk zullen zijn. Probeer zo duidelijk mogelijk te omschrijven welke doel de brainstormsessie heeft, en aan welke eventuele randvoorwaarden zoals planning of budget de uiteindelijke uitkomst moet voldoen."



Optimale samenstelling van de groep deelnemers

Hoewel mensen zich graag onder anderen met dezelfde ideeën bevinden, is het volgens Van Dongen juist belangrijk verschillende mensen bij elkaar te zetten. "Mensen met een andere achtergrond of die kijken vanuit een andere invalshoek zorgen voor meer verrassende resultaten dan enkel gelijkgestemden." Van Dongen voegt hieraan toe dat een brainstormsessie maximaal acht tot 10 deelnemers heeft. Van Dongen: "Als er meer mensen meedoen wordt het onoverzichtelijk. Als er een veel grotere groep is, is het raadzaam de deelnemers te verdelen over groepen zodat een competitie gecreëerd kan worden."



Locatie en middelen

Van Dongen benadrukt dat naast de inhoudelijke voorbereiding natuurlijk ook de omgeving en middelen erg belangrijk zijn. "Een inspirerende locatie geeft positieve energie aan de deelnemers. Een locatie buiten het bedrijfspand is aan te raden, omdat er dan minder kans op afleiding door alledaagse werkzaamheden is." Hij benoemt verder dat om de brainstorm te structureren goede presentatiemogelijkheden, een whiteboard, grote vellen papier en natuurlijk voldoende pennen, stiften, post-its, plakbond, punaises en kladblaadjes niet mogen ontbreken.



Geef creatieve ideeën de ruimte

Volgens Van Dongen is het goed om iedereen de ruimte te geven tijdens de sessie. Van Dongen: "Benadruk dat alles kan en mag en niets te gek is. Zorg dat iedereen zijn gedachten uitspreekt, want de gedachte van de een kan een ander weer inspiratie opleveren. Het kan gebeuren dat de sessie toch vastloopt. In dit geval helpt het altijd om het om te draaien en te bedenken wat de slechtste ideeën zijn. In het tegenovergestelde liggen namelijk vaak juist de kansen."



Tijdig pauzes inlassen

Hoewel volgens Van Dongen het goed kan zijn als de deelnemers in een bepaalde flow zitten, zijn regelmatige pauzes ook juist van groot belang. "Teveel denken maakt op den duur vermoeid, en dat heeft een slechte invloed op de fantasie en creativiteit. Zorg dat er geregeld rust en afstand genomen kan worden, bijvoorbeeld door een wandeling of door samen wat te eten."



Deze tips voorkomen dat het tijdens een brainstormsessie bij gezellig babbelen blijft, of er uiteindelijk niets met mogelijk waardevolle plannen of concepten gedaan wordt.

Bron: Brisk Magazine