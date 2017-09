 Bedrijfsleven ziet orderportefeuille veranderen

Ordeportefeuille zal groeien - Het Nederlandse bedrijfsleven verwacht een belangrijke groei én verandering in de orderportefeuille in de komende twaalf maanden.



Dit rapporteert de SMA Sales Index (SSI) op grond van de meting over de eerste helft van 2017. De SMA (Sales Management Association) heeft hiervoor in samenwerking met onderzoekbureau Motivaction ruim 500 salesprofessionals ondervraagt over de belangrijkste ontwikkelingen in het verkoopproces.



Groei

Uit het onderzoek blijkt dat 62 procent van de ondervraagden verwacht dat de ordeportefeuille in de komende twaalf maanden verder zal groeien. Salesprofessionals zijn positief over de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het algemeen , 68 procent verwacht dat deze aankomend jaar verder zal groeien. Een ruime meerderheid verwacht tevens een omzetstijging in het eigen bedrijf (66 procent).



Belangrijke veranderingen

SMA-bestuurslid Rob Idink: "Commercieel Nederland is, onder meer aan de hand van de offertetrajecten, goed in staat om te zien wat voor economische ontwikkelingen te verwachten zijn. Uit de SMA Sales Index (SSI), die wij nu voor de eerste keer hebben gehouden onder salesprofessionals in Nederland blijkt dat er belangrijke veranderingen in die offertetrajecten aan de basis van de economische groei ten grondslag liggen. Zo groeit de orderportefeuille niet alleen, maar ook de samenstelling en de wijze waarop de offertes tot stand komen veranderen." Pieter Paul Verheggen, algemeen directeur van Motivaction en verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het onderzoek vult aan: "76 procent van de salesprofessionals verwacht een toename van verkoop aannieuweklantenen 69 procent noemt daarbij eveneens dat het hierbij ooknieuwe producten en dienstenbetreft die verkocht gaan worden. Verder valt op dat 40 procent verwacht dat ook de ordergrootte de komende 12 maanden gaat toenemen (elf procent denkt dat de ordegrootte kleiner wordt).



Veranderingen in het salesproces

De salesprofessionals verwachten dat de veranderingen in de orderportefeuille een verandering in de salesstaf te weeg brengt. SMA-bestuurslid Rob Idink: "Analyse van de resultaten uit de SMA Sales Index (SSI) laten zien dat het aantal salesmedewerkers in 22 procent van de bedrijven gaat toenemen. Dit zijn niet alleen maar vaste banen die erbij komen, in ca. vijftien procent van de organisaties zullen daarnaast ook het aantal ZZP’ers en freelancers dat voor de sales wordt ingezet, toenemen.



De totstandkoming van de SMA Sales Index (SSI)

De SMA Sales Index (SSI) is een samenwerking tussen de Sales Management Association en onderzoekbureau Motivaction. De meting heeft plaatsgevonden vlak voor de zomer onder 530 salesprofessionals die werkzaam zijn bij een representatieve afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven. Het online onderzoek zal twee maal per jaar uitgevoerd gaan worden en vanaf de tweede meting (voorjaar 2018) zullen ook ontwikkelingen tussen bedrijfstakken gerapporteerd gaan worden.