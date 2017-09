 Vrouwelijke topondernemers en leidinggevenden gezocht

Internationaal gerenommeerde bedrijfsprijs onderscheidt de beste vrouwelijke ondernemers, leidinggevenden en medewerkers ter wereld - De countdown is begonnen. De verlengde deelnametermijn van de veertiende Stevie Awards for Women in Business eindigt op 20 september 2017.



Tot dan kunnen vrouwelijke ondernemers, leidinggevenden, medewerkers en door vrouwen geleide bedrijven zich nog inschrijven voor de internationale bedrijfsprijs voor vrouwen.



85 categorieën

Om de prestaties van vrouwen in het bedrijfsleven wereldwijd te erkennen, onderscheiden de Stevie Awards for Women in Business ieder jaar vrouwen en door vrouwen geleide ondernemingen in meer dan 85 categorieën. Enkele titels die toegekend worden: Female Entrepreneur of the Year, Female Executive of the Year, Mentor or Coach of the Year, Lifetime Achievement Award, Women Helping Women, Female Employee of the Year, Woman-Owned or -Run Company of the Year en Female Innovator of the Year.

"We zijn blij, dat ook dit jaar weer talrijke spannende kandidaturen van vrouwen en ondernemingen uit de hele wereld zich voor de Stevie Awards for Women in Business inschrijven," vertelt Michael Gallagher, voorzitter en oprichter van de Stevie Awards. Hij benadrukt, dat ook in de resterende tweeëneenhalve weken kwalitatief hoogwaardige kandidaturen ingediend kunnen worden. Belangstellenden vinden de deelnamedocumenten en meer informatie op de Awards-website en kiezen daar de passende categorie. "De kern van iedere kandidatuur is een essay van maximaal 525 woorden. Hierin beschrijven de deelneemsters de prestaties die ze sinds juli 2016 geleverd hebben. Hoe nauwkeuriger en overtuigender het verhaal achter hun successen, hoe beter," legt Gallagher uit.



Winnaars 2017

De winnaars van de Gouden, Zilveren en Bronzen Stevie Awards worden door een internationale jury van vrouwelijke ondernemers, leidinggevenden en talenten gekozen en op 17 november 2017 tijdens een feestelijk galadiner in het Marriott Marquis Hotel in New York bekendgemaakt.



Informatie over hoe bedrijven het best hun kandidatuur voor de veertiende Stevie Awards for Women in Business indienen, vindt u op de Awards-Website.

Een overzicht van de winnaars in 2016 vindt u hier.