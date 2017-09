 Indruk maken op uw medewerkers? Trek rood aan!

Rood staat voor kracht, passie en energie - Anno 2017 is het driedelig pak bij veel bedrijven allang geen vereiste meer. Bedrijven hebben tegenwoordig minder strikte regels rondom kleding dan ze bijvoorbeeld tien jaar geleden hadden.



Hierdoor ontstaat er steeds meer variatie in de outfits die men naar werk aantrekt. Ook in het kleurgebruik is er steeds meer variatie zichtbaar.

Zakelijke kleding komt pas echt goed tot zijn recht wanneer u op het juiste kleurgebruik let. Daarom is het als manager verstandig om eens goed na te denken over uw kleding. Begin bijvoorbeeld met nadenken over welke eigenschappen u wilt uitstralen. Iedereen maakt onbewust namelijk associaties met kleuren.

Dit artikel, geschreven door Robin Hendriks van Schulte Herenmode, verschaft duidelijkheid over kleurgebruik bij zakelijke kleding.



Blauw en grijs

Blauw en grijs zijn de meest veilige kleuren voor iedere outfit. Deze kleuren worden doorgaans geassocieerd met zakelijkheid, autoriteit en loyaliteit. Deze associaties komen zakelijk gezien goed van pas. Blauw en grijs zijn bij zakelijke kleding dan ook de meest voorkomende kleuren. De meeste pakken en colberts zijn blauw of grijs.



Wit en lichtblauw

Naast blauw en grijs, zijn wit en lichtblauw de populairste kleuren op kantoor. Deze kleuren staan voor tolerantie, eenvoud en reinheid. Lichtblauw en wit creëren een mooi contrast met (donker)blauw en grijs. Denk bijvoorbeeld aan een donkerblauw pak, met een wit overhemd.



Rood

De kleur rood kan een goede bijdrage leveren als u indruk wilt maken op uw personeel. Deze kleur wordt namelijk vaak in verband gebracht met kracht, passie en energie. Rood brengt echter ook negatieve associaties met zich mee, zoals dominantie, agressie en ongeduld. Loop daarom niet te hard van stapel met de kleur rood. Het dragen van een rood overhemd is bijvoorbeeld een goede optie. Maar draag hier dan geen rode pullover overheen.



Groen

Groen is een kleur die vaak in verband wordt gebracht met betrouwbaarheid, eerlijkheid en stabiliteit. Bovendien kunt u zichzelf met deze kleur onderscheiden door af te wijken van blauw en grijs. Combineer bijvoorbeeld eens een blauw colbert (of overhemd) met een groene broek. Hiermee onderscheid u zich van anderen én creeert u een outfit die betrouwbaarheid en geloofwaardigheid uitstraalt.



Bruin

Met de kleur bruin maakt u een stabiele en degelijke indruk. Houdt echter ook rekening met ongewenste associaties. Zo wordt groen ook in verband gebracht met ouderdom en passiviteit.



Paars

De kleur paars wordt vooral gezien als shockerend en impulsief. Toch staat deze kleur ook voor inspiratie en creativiteit. De kleur paars wordt bij zakelijke outfits weinig gedragen. Dit omdat men de kleur paars niet ziet als een professionele kleur, maar als modestatement.



Afsluitende tips

Blijf bescheiden met het aantal kleuren. Gebruik indien mogelijk niet meer dan drie kleuren. Zakelijke kleding mag namelijk niet teveel afleiden. Door het dragen van kleding met gekleurde stiksels kunt u op een subtiele manier meer kleur in uw outfit terug laten komen. Wees -vooral in een internationale setting- voorzichtig met kleurkeuzes. Zo associeert men de kleur wit in Japan met de dood. Ook lichtblauw wordt in Zuidoost Azië gezien als de kleur van de dood.