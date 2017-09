Woningen slechter betaalbaar en minder keuze in te koop staande woningen - Hoewel Nederlanders nog steeds veel vertrouwen hebben in de woningmarkt, loopt het sentiment in augustus iets terug. De Eigen Huis Marktindicator scoort de afgelopen maand één puntje lager op waarde 112.



De belangrijkste redenen hiervoor zijn de slechtere betaalbaarheid en de beperkte keuze in te koop staande woningen.



Barstjes

Langzaamaan ontstaan er barstjes in het bouwwerk van de woningmarkt. Het aandeel Nederlanders dat vindt dat een koophuis slechter betaalbaar is geworden, nam in een jaar tijd toe van negen procent naar 40 procent. Steeds meer Nederlanders (52 procent, voorheen 29 procent) ziet een probleem in het slinkende aanbod aan te koop staande woningen. Hierdoor komen steeds meer mensen op de koopmarkt buitenspel te staan. Zij houden nog enige moed doordat de lage hypotheekrente vooralsnog niet stijgt. Zodra dat wel gebeurt zullen nog meer mensen worden buitengesloten.



Minder positief

Steeds meer mensen zien de situatie op de woningmarkt in de komende twaalf maanden verslechteren. In augustus 2016 zag nog 40 procent de toekomst zonnig in, nu heeft nog maar 28 procent daar vertrouwen in. Ook op de vraag of het nu wel een goede tijd is om een huis te kopen antwoordde een jaar geleden nog 58 procent ‘ja’, nu is dat teruggelopen naar 41 procent. Het zijn vooral de lage rente en de stijgende huizenprijzen die het moreel op de woningmarkt hoog houden en de kanshebbers aanzetten tot kopen.



Verwachting

De verwachting van Vereniging Eigen Huis is dat de woningmarkt stand houdt zolang de hypotheekrente maar laag blijft. Zodra de rente oploopt gaat het strakke financiële keurslijf voor huizenkopers direct knellen. Alleen een groter aanbod van de juiste nieuwbouwwoningen op de juiste plek kan de woningmarkt meer lucht geven en structureel verbeteren. Maar omdat het woningtekort al jaren met enkele tienduizenden woningen toeneemt zit dat er voorlopig niet in.



Eigen huis gewild, maar kleine kans dat het lukt

Met waarde 112 zit de Eigen Huis Marktindicator ruim boven de neutraalwaarde 100. Dat consumenten veel vertrouwen hebben in de woningmarkt wil nog niet zeggen dat zij zichzelf automatisch grote kansen op een eigen huis toedichten. Een huis willen kopen is wat anders dan het ook daadwerkelijk kunnen kopen. Het krappe aanbod, de hoge prijzen en de financiering daarvan zijn voor velen drempels die zij maar moeilijk over komen.