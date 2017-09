 Premiestijging leidt niet tot dynamiek op zorgmarkt

De consument is nu aan zet - Onder Rutte III gaan de zorgpremies en het eigen risico voor 2018 flink omhoog. Ondanks deze stijging verwacht Pricewise geen extra dynamiek op de zorgmarkt.



"De afgelopen jaren lieten zien dat premiestijgingen nauwelijks invloed hebben op het gedrag van verzekerden als het gaat om vergelijken of overstappen. Consumenten gebruiken hun kracht om druk uit te oefenen op deze manier nauwelijks," vertelt directeur Hans de Kok. "Meer dynamiek op de zorgmarkt is juist wenselijk, omdat verzekeraars daardoor worden gedwongen om scherper naar hun aanbod en prijzenbeleid te kijken. Het overstappercentage ligt al jaren op slechts zes à zeven procent van de bevolking. En dat terwijl er flink wat te besparen valt, helemaal nu de zorgverzekering opnieuw een grotere kostenpost wordt."



Al jarenlang weinig dynamiek

Het aantal verzekerden dat de afgelopen jaren overstapte, ligt al jaren stabiel rond de 1,1 miljoen, oftewel 6,4 procent van de Nederlandse bevolking. Premiestijgingen en veranderingen in het eigen risico hadden vrijwel geen invloed op dit aantal, zoals te zien is in deze tabel.

"Opmerkelijk," vindt De Kok. "Berichten over stijgende zorgpremies doen altijd enorm veel stof opwaaien. Op social media verschijnen soms best heftige reacties. Het is vreemd dat we deze onvrede totaal niet terugzien in het overstapgedrag. Blijkbaar maken mensen zich er wel druk over, maar nemen ze niet de stap om zelf op zoek te gaan naar een goedkoper alternatief en zo de kosten te drukken."



Redenen om wel of niet over te stappen

Toch is de prijs van een zorgverzekering de belangrijkste drijfveer om over te stappen. Pricewise ondervraagt elk jaar ruim 1.000 respondenten naar de redenen om al dan niet te vergelijken en over te stappen. En elk jaar komen daar ongeveer dezelfde resultaten uit voort. De prijs, ofwel een goedkopere zorgverzekering, is de hoofdreden om over te stappen, gevolgd door een verzekering die beter past bij de persoonlijke situatie. Redenen om niet te vergelijken of over te stappen zijn tevredenheid over de huidige zorgverzekering en de verwachting geen verzekering te vinden die beter aansluit bij de persoonlijke situatie.



"Consument is aan zet"

Desondanks blijven veel verzekerden in de praktijk gewoon zitten waar ze zitten, zonder kritisch te zijn en hun zorgverzekering te vergelijken of over te stappen. Volgens De Kok komt dit vooral doordat zorgverzekeringen vrij ingewikkeld kunnen zijn. "Veel mensen denken dat ze goed zitten en nemen niet de moeite om hun zorgverzekering eens goed te bekijken. Wat mij betreft is dit dan ook een oproep aan alle Nederlanders om eind dit jaar te gaan vergelijken," zegt De Kok. "De premies stijgen, maar het zal per verzekeraar en type verzekering een ander bedrag zijn. Er zijn altijd prijs- en kwaliteitsverschillen tussen de aanbieders, dus vergelijken kan voor veel mensen iets opleveren. Dit jaar begint het seizoen een week eerder, dus is er ook meer tijd voor. Voor mensen die echt weinig zorg nodig hebben is het een optie om het eigen risico te verhogen in ruil voor een lagere premie. Ook kan het nooit kwaad om eens goed te kijken of u alle zorg waarvoor u verzekerd bent, wel nodig hebt."



Consument aan zet

"De consument is aan zet," vervolgt De Kok. "Iedereen kan op zoek naar een beter passende en goedkopere zorgverzekering. Onder druk van de overstappende en kritische consument worden zorgverleners en zorgverzekeraars gedwongen om efficiënter te werken. Komt er daardoor eindelijk meer dynamiek op de zorgmarkt, dan zal dat een positief effect hebben op de prijs en kwaliteit van de zorg."