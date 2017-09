 Aanwijzingen voor verdere verbetering in opkomende markten

Meer groei in opkomende markten - De aantrekkende wereldhandel, mede het gevolg van de goede groeidynamiek in China, heeft een positief effect op opkomende markten.



De eigen indicatoren van NN Investment Partners (NN IP) wijzen op een verdere verbetering in deze markten. Dat stelt Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist bij NN Investment Partners.



Groeivooruitzichten

Bakkum: " De NN IP-indicator voor de financiële omstandigheden voor opkomende markten is sinds januari dit jaar positief. In de afgelopen weken is de indicator verder gestegen tot een niveau van 0,81 op een schaal van plus/minus drie. Dit wil zeggen dat de groeivooruitzichten voor de binnenlandse vraag in opkomende markten verder aantrekken. De NN IP-indicator houdt rekening met veranderingen in beleidsrentes, marktrentes, de geldhoeveelheid, het begrotingsbeleid, verwachtingen omtrent het begrotingsbeleid, effectieve wisselkoersen en kapitaalstromen voor de 21 belangrijkste opkomende economieën."



EM indicator

Bakkum: "Het herstel van de kapitaalstromen naar opkomende markten is de belangrijkste reden waarom het financiële klimaat verder versoepelt. Dit zorgt voor de eerste echte versnelling van de kredietgroei sinds de opmars die volgde op de val van Lehman. Een sterkere kredietgroei, van zes procent in het eerste kwartaal naar acht procent nu, zal in de komende kwartalen naar verwachting bijdragen aan een herstel van de binnenlandse vraag.

Ook de kapitaalstromen naar opkomende markten zijn sterk. Doordat de vrees voor een snellere dan verwachte normalisatie van het monetaire beleid in ontwikkelde markten is afgenomen, lieten deze kapitaalstromen in juli een duidelijk herstel zien ten opzichte van juni.

Alle belangrijke opkomende economieën hebben hun valutareservepositie voor juli naar buiten gebracht. Wij gaan op basis daarvan uit van een totale instroom van USD achttien miljard in opkomende markten, versus een uitstroom van USD vijftien miljard in juni en een gemiddelde instroom van USD vier miljard in de eerste vijf maanden van het jaar."