 Communicatieve vaardigheden belangrijkste aandachtspunt voor IT-contractors

Soft skills zijn voor opdrachtgevers vaak even belangrijk als technische vaardigheden - Het werven van technische specialisten met de nodige soft skills is voor veel organisaties een uitdaging. Ruim twee op de drie (68 procent) Nederlandse IT'ers die op contractbasis werken zien dat hun opdrachtgevers moeite hebben het juiste talent aan te trekken.



Dit terwijl bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden steeds belangrijker worden gevonden door bedrijven. Daarbij vindt meer dan een kwart van de IT-professionals (29 procent) dat het gebrek aan solide soft skills nadelige effecten heeft op de uitvoering van IT-projecten. Dit blijkt uit het IT Contracting Soft Skills Report van Hays onder 124 IT-contractors; dit zijn IT-professionals die op projectbasis voor een opdrachtgever werken.



Adequate communicatieve vaardigheden

Uit het onderzoek blijkt dat adequate communicatieve vaardigheden veelvuldig in de top drie staan van benodigde soft skills in IT-vacatures. Communicatief vaardig zijn wordt zowel door projectmanagers (75 procent) als consultants (83 procent) als meest belangrijk omschreven voor de realisatie van verhoogde efficiëntie en productiviteit (78 procent) en voor het aansturen en motiveren van werknemers (82 procent). Daarnaast geeft driekwart van de respondenten (76 procent) aan dat soft skills belangrijk zijn voor effectieve communicatie met opdrachtgevers.



Soft skills als prioriteit

Ruim 94 procent van de respondenten geeft aan dat communicatieve vaardigheden van grote invloed zijn op de keuze van een opdrachtgever om hen wel of niet opnieuw in te huren. Ook gelooft 84 procent dat soft skills in de toekomst even belangrijk worden gevonden als technische vaardigheden. Stef van den Broek, Business Director bij Hays: "Bedrijven vinden het lastig om geschikte IT’ers te vinden. Het is overduidelijk dat het ontwikkelen van de juiste soft skills meer aandacht verdient, voordat er een nog groter gat ontstaat tussen vraag en aanbod."



Weinig tijd voor verbetering

Ondanks de IT’ers zich bewust zijn van het belang van communicatieve vaardigheden, neemt slechts 30 procent daadwerkelijk de tijd om deze vaardigheden bij te schaven. Deze groep doet dit voornamelijk via peer review feedback (58 procent), het bijwonen van netwerkevenementen (48 procent) en het volgen van cursussen (35 procent). De grootste drempel die verbetering in de weg staat is tijdgebrek (53 procent), gevolgd door dagelijkse werkzaamheden die meer prioriteit hebben (30 procent).



Tips voor IT’ers

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten geeft Hays IT’ers die hun soft skills naar een hoger niveau willen tillen, een aantal tips. Zo raadt de recruitmentorganisatie aan:

1. Evalueer de eigen skills - door inzicht te verwerven in het niveau van de eigen soft skills, kunnen IT-contracters zien waar kansen liggen voor verbetering.

2. Ontwikkel uzelf - neem concrete stappen om de geïdentificeerde vaardigheden vervolgens te verbeteren, bijvoorbeeld door deel te nemen aan cursussen of een mentorprogramma.

3. Laat zien - licht de soft skills waar u over beschikt toe tijdens gesprekken met recruiters en potentiële opdrachtgevers.



Tips voor bedrijven

Ook ligt er, volgens van den Broek, een verantwoordelijkheid bij bedrijven. Zij ondervinden dezelfde problemen met het vínden van geschikte IT-contractors. Hays raadt daarom aan om de soft skills van zowel hun huidige als toekomstige werknemers onder de loep te nemen. "Bij het identificeren van een gebrek aan interne communicatieve vaardigheden is het belangrijk om een actieplan op te stellen om dit te verbeteren. Ook kan het benoemen van gewilde soft skills in een vacature ervoor zorgen dat IT’ers met geschikte vaardigheden worden aangenomen. Daarbij is het belangrijk om een kandidaat niet alleen op technische vaardigheden te beoordelen, maar ook op de aanwezige communicatieve vaardigheden," aldus van den Broek.