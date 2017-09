 IT-kennisontwikkeling is cruciaal voor succes

29 procent van de bedrijven ziet geen toekomst meer als niet wordt geďnvesteerd in IT-kennis - 29 procent van de Nederlandse bedrijven ziet over drie jaar geen toekomst meer als niet wordt geïnvesteerd in IT-kennisontwikkeling. Bedrijven vinden IT-kennisontwikkeling van cruciaal belang voor hun bedrijfssucces, maar investeringen op dit gebied blijven ver achter.



Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde benchmarkonderzoek ‘Concurreren op IT-kennis’ van MyCademy.

MyCademy heeft van maart tot en met mei 2017 een benchmarkonderzoek laten verrichten onder meer dan 100 Nederlandse bedrijven. Hoofdvraag van de benchmark was welk belang bedrijven hechten aan het continu ontwikkelen van IT-kennis en welk effect dit heeft op hun huidige en toekomstige succes.



Cruciaal voor succes

Vrijwel alle bedrijven beseffen dat IT-kennisontwikkeling cruciaal is voor het succes van hun organisatie. 95 procent zegt dat IT-kennisontwikkeling een continu proces is en 58 procent ziet IT-kennisontwikkeling als een kerncompetentie die verder ontwikkeld moet worden. Ze investeren echter weinig in (online) learning tools en het jaarlijks opleidingsbudget per medewerker is beperkt. Slechts zeven procent van de bedrijven geeft aan continu leren te faciliteren en 22 procent heeft geen jaarlijks opleidingsbudget. Succesvolle bedrijven daarentegen investeren vaker meer dan 1.500 euro per medewerker per jaar.



Inzichten

Enkele opzienbarende inzichten uit het onderzoek:



- IT-kennisontwikkeling is voor 95 procent van de bedrijven een investering, maar slechts 6 procent meet de ROI.



- 75 procent van de bedrijven zegt succesvoller te kunnen zijn met meer of betere IT-kennis.



- 57 procent van de bedrijven onderschat de risico’s van achterhaalde IT-kennis.



- 70 procent van de bedrijven geeft aan volledig tot sterk afhankelijk te zijn van IT-kennis.



- Extra inspannen loont: 22 procent van de succesvolle bedrijven zegt voorop te lopen in IT-kennis ten opzichte van de concurrentie.



- Succesvolle IT organisaties investeren 2x zoveel in e-learning als hun concurrenten.



Continuous learning

Volgens Patrick Kieviet, CEO van MyCademy, onderstreept het benchmarkonderzoek het belang van continue kennisontwikkeling door IT-professionals: "De huidige economie biedt volop businesskansen, maar om die kansen te benutten is bij vrijwel elke organisatie nieuwe IT-kennis nodig. Omdat continu leren niet is ingebed in de bedrijfscultuur lopen veel organisaties nu tegen hun grenzen aan. We hebben dit benchmarkonderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in wat bedrijven nodig hebben om de ontwikkeling van IT-kennis maximaal te faciliteren."