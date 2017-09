 Tien beroepen van de toekomst

Beroepen die in 2050 heel normaal zijn, maar die we nu nog niet kennen - De voorspelling is dat technologie veel banen met eentonige handelingen over gaat nemen. Er blijven dan vooral banen over die veelzijdig zijn en veel verandering bieden.



Opleiding en ontwikkeling van specifieke vaardigheden spelen in de baan van de toekomst een belangrijke rol. Konica Minolta ziet dat banen en technologie in ontwikkeling blijven en dat er meer flexibele deeltijd- en freelance-banen ontstaan.

Toch is het moeilijk om te voorspellen wat de banen van de toekomst precies inhouden. Voorheen was technologie vooral een vervanging van de oude manier van werken. Maar als computers de capaciteit ontwikkelen om te leren en te denken, biedt dat volledig nieuwe mogelijkheden. Uit een onderzoek van de universiteit van Oxford blijkt dat 40 procent van de huidige banen verdwijnt door automatisering. Hierdoor zijn er meer mensen beschikbaar voor andere taken, zoals het werken aan duurzame projecten.



Tien nieuwe banen

Konica Minolta geeft tien voorbeelden van banen die in 2050 heel ‘gewoon’ zijn:



1. Medische robotbestuurder

Geavanceerde medische robots zijn al realiteit. Ze voeren operaties met precisie en nauwkeurigheid uit en dit ontwikkelt zich alleen maar verder in de toekomst. Het besturen van deze robots vereist een grondige kennis van de menselijke anatomie en hightech-machines.



2. Cyber security-specialist

Ons leven bestaat voor een groot deel uit online activiteiten. Daardoor worden we kwetsbaarder voor cyber-criminaliteit. Het is belangrijk om online versterking te krijgen van een specialist.



3. Simulatie-engineer

Virtual Reality krijgt steeds meer invloed op ons leven. We hebben daarom meer mensen nodig om deze virtuele werelden te creëren. Creatievelingen met technische kennis staan vooraan in de rij om deze baan te krijgen.



4. Bouwspecialist

Er ontstaan steeds meer nieuwe manieren om te bouwen, bijvoorbeeld met behulp van 3D-ontwerpen en -printen. Gecombineerd met geavanceerde robotica, zorgt dit ervoor dat architecten sneller kunnen werken aan complexere projecten. De gebouwen van de toekomst worden door hooggeschoolde experts gemaakt.



5. Transport-engineer

Ook transport maakt veel veranderingen door, denk bijvoorbeeld aan de opkomst van supersnelle treinen. Deze hebben uiteraard onderhoud nodig en daar is een nieuwe generatie engineers voor nodig.



6. Genetisch adviseur

Ontwikkelingen op het gebied van genetica zorgen ervoor dat genetische abnormaliteiten voor de geboorte eenvoudiger kunnen worden voorspeld. Dit zorgt ervoor dat ouders meer kennis hebben over hun ongeboren kind. Aanstaande ouders hebben begeleiding nodig om bepaalde keuzes te maken indien er genetische afwijkingen zijn.



7. Specialist op het gebied van interactie tussen mens en robot

Robots worden een onderdeel van ons dagelijkse leven. Aan ons de taak om robots zo te ontwikkelen dat ze doeltreffend met ons kunnen communiceren. Daarnaast is het belangrijk om mensen op te leiden zodat we op een juiste manier met robots omgaan.



8. Weer-controller

We weten steeds beter hoe weerpatronen werken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om deze patronen te manipuleren. Experts op dit gebied kunnen aangeven wanneer de beste tijd is om te oogsten en mogelijk natuurrampen voorkomen.



9. Ethische advocaat

Nieuwe technologieën brengen complexere ethische vragen met zich mee. Deze advocaten houden zich bezig met ethische vraagstukken.



10. Robot-esthetici

Iedereen leeft steeds langer en schoonheid wordt steeds belangrijker in de samenleving. Er ontstaat een vraag naar specialistische cosmetisch chirurgen en tandartsen die om kunnen gaan met geavanceerde technologieën.