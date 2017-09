 Digitiale transformatie: zes veranderingen waar u niet omheen kunt

Hoe houdt u als organisatie key medewerkers aan boord? - Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op en disrupten businessmodellen dagelijks. Dit betekent voor organisaties een continue focus op investeren in nieuwe technologieën, het ontwikkelen van business modellen en het optimaliseren en reorganiseren van interne processen.





Om digitale transformaties versneld en goed te implementeren is betrokkenheid van medewerkers, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, cruciaal. Stanton Chase zet zes ontwikkelingen op een rij waar organisaties niet meer omheen kunnen in de disruptive era.



#1. Waar dan ook

Tegenwoordig is er zelfs op straat WiFi en databundels zijn eindeloos. Hierdoor is elke dag werken op hetzelfde kantoor in de buurt niet meer nodig. Het spreekwoord luidt niet voor niets ‘verandering van spijs doet eten’. Flexibiliteit vanuit de werkgever om met regelmaat uit te kunnen wijken naar een nieuwe werkplek, waar en wanneer dan ook, is gewenst.



#2. Van één baan voor het leven naar een carrière in continue ontwikkeling

Jarenlang werken voor een en dezelfde organisatie is voorgoed verleden tijd. Voor talent is continue ontwikkeling cruciaal. Zij zoeken uitdaging, willen nieuwe ervaringen opdoen en hun ‘skill set’ uitbreiden. Dit vinden zij door een wisselende omgeving en het oplossen van nieuwe innovatieve vraagstukken en dat allemaal in een snel tempo. Stilstaan voelt voor deze groep als achteruitgang. Een organisatie die hierop inhaakt blijft de concurrentie een stap voor.



#3. Van ‘kennis is macht’ naar ‘sharing is caring’

Volledige transparantie ten aanzien van alle beschikbare kennis en informatie is het hogere doel. Alleen het delen van informatie kan een organisatie verder helpen. Dit wordt gestimuleerd door de mate en snelheid waarmee organisaties kennis delen, zowel intern als extern. Het uitdragen van de expertise van de organisatie en medewerkers creëert een perceptie van autoriteit en thought leadership en draagt bij aan de reputatie.



#4. Falen om te leren

Fouten maken wordt steeds meer gezien als een stap in de ontwikkeling naar succes. Een leercurve bestaat uit vallen en opstaan. Er wordt een voorbeeld genomen aan succesvolle ondernemers en hun doorzettersmentaliteit. Ook zij zijn vaak door een dal of faillissement gegaan voor ze succes bereikten. ‘Van uw fouten moet u leren’ wordt in een heel nieuw jasje gestoken.



#5. Samen sta je sterker

Effectieve teams zijn belangrijker dan het succes van een individu. De nieuwe generatie legt de focus minder op individuele prestaties en meer op de impact van teamwerk en is trots op de rol die hij of zij daarin heeft mogen spelen. Persoonlijk succes en erkenning worden gehaald uit de prestaties van een team.



#6. Van excentrieke motivatie naar intrinsieke motivatie

Talent wordt niet gemotiveerd door financiële beloningen. Het gaat allemaal om ervaring en ontwikkeling. Social media hebben ertoe bijgedragen dat ervaringen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak, een grotere verrijking zijn dan materie. Sociale verantwoordelijkheid en een goede work-life balance zijn de drijvende factoren voor medewerkers aan het worden.