 Tips voor een goede Skype-sollicitatie

Waar moet u rekening mee houden als u solliciteert via Skype? - Technologie maakt dat de wereld kleiner wordt. Uw droombaan ligt niet per definitie in Nederland en het solliciteren op functies in het buitenland gebeurd meer en meer. Skype is een uitstekend medium om deze sollicitatiegesprekken waar te maken.



Maar hoe voor de hand liggend een sollicitatiegesprek via Skype ook klinkt, er zijn toch een aantal zaken waar u rekening mee wilt houden. Hieronder somt Viking de belangrijkste voor u op.



Tijdverschil

Het lijkt misschien een inkoppertje, maar check toch even of het tijdstip van uw sollicitatiegesprek in uw lokale tijd is of die van het bedrijf waar u solliciteert. Het staat knullig als u op het verkeerde tijd belt. Of erger misschien nog, als u niet opneemt wanneer u gebeld wordt. Zorg er dan ook voor dat u van tevoren afspreekt wie wie opbelt!



Uw profiel

A picture speaks a thousand words. Zo ook uw profielfoto. Laat u op ieder moment van de sollicitatieprocedure van uw beste kant zien. Dat betekent dus ook op uw profielfoto en uw profielnaam. Als het Skype-account dat u momenteel gebruikt geen aantrekkelijke naam heeft, bedenk dan dat er nog tijd is om een tweede account aan te maken. Geef het bedrijf simpelweg door dat u uw Skype-adres zo snel mogelijk zal doorsturen.

Zorg er op de dag zelf voor dat uw profiel als beschikbaar aangevinkt is. Als uw status op niet beschikbaar staat, dan zultu het niet horen als u gebeld wordt.



Technologie

Technologie staat voor niets dus: test, test, test! Test uw audio, headset, internetverbinding, video en lichtbron. Bel een vriend, vriendin of familielid en zorg ervoor dat alles goed ingesteld staat. Zorg dat u goed te zien bent en dat wat de interviewer van uw kamer ziet, goed is opgeruimd. Houdt de deur dicht zodat er geen huisdieren (of kinderen) op uw schoot kunnen springen tijdens het gesprek.

Sluit alle programma’s af (Facebook, e-mail notificaties) die op de achtergrond van uw computer lopen. Op die manier heeft u meer bandbreedte voor Skype en zijn er geen rare binnenkomende pop-up geluiden die ze aan de andere kant van het gesprek ook kunnen horen.



Zorg voor een plan B

Hou er ook rekening mee dat u op de dag misschien internetproblemen kan ondervinden. In dat geval wilt u telefoonnummers uitgewisseld hebben. Dan kan het interview alsnog telefonisch afgelegd worden.



Laatste Tips

- Kleed u van top tot teen netjes. U zult zien dat wanneer u zich voor de gelegenheid kleedt, u zich zelfverzekerder voelt.

- Praat duidelijk. Er is namelijk altijd nog het gevaar dat het geluid achterloopt.

- Maak notities op pen en papier en niet op een wordprocessor. Het gebruiken van een keyboard zal het gesprek afleiden.

- Hou uw CV en sollicitatiebrief binnen handbereik. Op deze manier kunt u gemakkelijk met de interviewer meelezen. Eventueel kunt u ook wat spiekbriefjes in de vorm van Post-it-notes aan de randen van uw beeldscherm plakken. Hier kunt u alle informatie opschrijven die u zeker niet wilt vergeten te benoemen tijden uw gesprek.