 Zestien genomineerden voor DDMA Dutch CRO Awards 2017

De CRO-community is duidelijk volop in actie - DDMA heeft de genomineerden voor de DDMA Dutch CRO Awards bekendgemaakt. Uit de vele tientallen inzendingen zijn in totaal zestien cases genomineerd in vier categorieën: Ads Testing, Mobile, Conversion Test en Personalisation.



De DDMA Dutch CRO Awards worden dit jaar voor het eerst uitgereikt, op 21 september in Edel in Amsterdam.



De genomineerden

Ads testing: G-Star, Rituals, ABB Bouwgroep en assem.nl

Mobile: Philips (met twee cases), Karwei en G-Star

Conversion Test: bol.com, Roompot Vakanties, Essent en Transavia

Personalisation: assem.nl, Aegon Nederland, Jackz.nl en Eneco



Inzendingen geven groei en ontwikkeling vakgebied weer

De awards zijn een initiatief van de DDMA-commissie CRO (Conversion Rate Optimisation). Voorzitter Frank Overbeek: "We zijn als commissie CRO blij verrast met en diep onder de indruk van de hoeveelheid inzendingen. De CRO-community is duidelijk volop in actie en bovendien bereid dat te delen, wat mooie tekenen zijn van de groei en ontwikkeling van ons vakgebied. Dat is ook terug te vinden in het niveau van de inzenders, waar we een breed aanbod zien in type bedrijven, industrieën en volwassenheid in het CRO-vak."



Uiteenlopende cases

De uiteindelijke genomineerden hebben de jury overladen met een groot aantal uiteenlopende cases op het gebied van zakelijke meerwaarde, creativiteit en (statistische) onderbouwing. Overbeek: "Van de genomineerden kunnen we zeggen dat we in de grootste groep – Conversion Test - verblijd werden met mooie creatieve oplossingen. De cases in de categorie Mobile trakteerden ons op eenvoud in communicatie. De groep Personalisation bood nieuwe invalshoeken voor het aanspreken van het individu en Ads Testing richtte zich op funnelbreed doorgevoerde toepassingen."



Uitreiking

De DDMA Dutch CRO Awards worden op 21 september 2017 uitgereikt tijdens de Award avond in Edel in Amsterdam. Deze avond wordt verder ingevuld door drie keynotes van André Morys (Web Arts AG), Ada de Jong (ABN AMRO) en Niels van de Ven (Tilburg University) en aan elkaar gepraat door Martin van Kranenburg.



Over de DDMA Dutch CRO Awards

De awards zijn een initiatief van de DDMA commissie CRO (Conversion Rate Optimisation) en zijn bedoeld om het beste werk in conversie-optimalisatie en A/B testen te belonen. De jury bestaat uit de 9 commissieleden, dit zijn leden en kennispartners van DDMA. Zij vormen een mix van tooling partijen, digital bureaus en adverteerders. Meer info: dutchcroawards.nl



Over DDMA

DDMA is de brancheorganisatie voor marketing en data. Onze 300 leden halen en brengen bij ons kennis over het inzetten van data om relevant te kunnen communiceren met hun doelgroepen. Daarom organiseren wij met en voor hen netwerk- en kennisbijeenkomsten. Wij eisen van onze leden dat zij handelen binnen het kader van de wet en de gedragscodes. Daarnaast spreken wij met de stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.