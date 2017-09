 Helft Nederlanders vindt dat hij geen loon naar werken krijgt

Krijgt u wat u verdient? - Slechts 53 procent van de Nederlanders vindt dat zijn inspanningen op het werk voldoende worden beloond, zo blijkt uit een onderzoek van Robert Half onder meer dan 1.000respondenten.



Gekeken naar sectoren zijn professionals in accountancy (70 procent) en HR (63 procent) het meest tevreden. Dit geldt in iets mindere mate voor medewerkers in finance (58 procent), IT (58 procent) en administratieve functies (55 procent). In een aantal sectoren is minder dan de helft van de ondervraagden te spreken over het salaris. Met name productiemedewerkers (44 procent), horecapersoneel (48 procent) en het veelbesproken onderwijspersoneel (49 procent) zijn niet tevreden. Wat opvalt is dat vooral werknemers in de leeftijd van 35-54 jaar niet tevreden zijn. Slechts 42 procent krijgt naar eigen zeggen loon naar werken. Jongere en oudere werknemers zijn duidelijk beter te spreken over hun salaris.



Relatie met collega's

Zaken waar Nederlandse werknemers beduidend positiever over gestemd zijn – en die een belangrijke bijdrage leveren aan geluk op de werkvloer, naast salaris – zijn de relatie met collega’s (86 procent), een respectvolle behandeling in de werkomgeving (74 procent), vrijheid in de uitvoer van werkzaamheden (74 procent) en de werk-privé balans (66 procent).