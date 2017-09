 Grote druk op capaciteit slecht voor arbeidsveiligheid

Niet elk bedrijf heeft veiligheid hoog in het vaandel - Inspecteur-generaal Marc Kuipers van de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) maakt zich zorgen over de gevolgen van de stijging van het aantal arbeidsongevallen. "Er staat grote druk op het werk van de inspectie," zei hij zondagavond in het televisieprogramma De Monitor (KRO-NCRV).



De Inspectie constateert dat er bedrijven zijn die de veiligheid niet hoog in het vaandel hebben. Die moeten streng worden gecontroleerd. Dat toezicht, bijvoorbeeld met onverwachte inspecties, komt in de knel. Kuipers: "Al die uren die wij stoppen in die ernstige arbeidsongevallen betekent dat wij die uren niet kunnen besteden aan preventieve inspecties."



Risico-inventarisatie

De hoogst verantwoordelijke bij de Inspectie SZW noemt het een ‘schokkend aantal’ dat 30-50 procent van de bedrijven in Nederland niet beschikt over een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). "Dat betekent dat de eigen verantwoordelijkheid onvoldoende wordt ingevuld. Bedrijven moeten daarmee aan de slag,"aldus Kuipers.



Dodelijke ongelukken

In 2016 vielen 70 dodelijke arbeidsslachtoffers, negentien meer dan het jaar daarvoor. En ook het aantal arbeidsongevallen steeg afgelopen jaar met dertien procent. "Dat is een trend die gekeerd moet worden,"aldus de generaal-inspecteur.

De verantwoordelijkheid voor veilig werken ligt volgens hem in de eerste plaats bij de bedrijven. "Maar we komen nog te vaak tegen dat bedrijven zeggen: ‘Als het economisch meezit heb ik geen tijd voor arbeidsveiligheid en als het economisch tegenzit heb ik er geen geld voor'. En die houding deugt niet."



Meer mankracht

De beslissing over meer mankracht bij zijn dienst laat hij bij de politiek. "Uiteindelijk is de capaciteit van de Inspectie SZW een gegeven waarmee ik aan de slag moet. Ik heb de verplichting om daarmee het onderste uit de kan te halen. En dat doen wij ook. De vraag of er meer prioriteit naar dit dossier moet is uiteindelijk een politieke keuze."