 Collega-vriendelijkheid: net zo vanzelfsprekend als klantvriendelijkheid?

Laat mensen meer mèt in plaats van over elkaar praten - Het belang van klantvriendelijkheid heeft in veel bedrijven de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het is dé maatstaf geworden.



Ondersteund door de nodige training, zetten medewerkers de klant nu op een voetstuk. Hoeveel werkgevers hechten echter hetzelfde belang aan vriendelijkheid tussen collega’s? Marijn de Geus, CEO bij TrainTool, stelt deze vraag niet voor niets. Uit recent onderzoek van het online trainingbureau is gebleken dat Nederlandse medewerkers behoefte hebben aan aardige, behulpzame collega’s. Hoe bevordert u dit in uw organisatie?



Belangrijke eigenschappen van collega

Betrouwbaar, behulpzaam, talentvol, vrolijk en aardig: de belangrijkste eigenschappen van collega, blijkt uit onderzoek. Maar hoeveel hebt u hier als manager aan? "Als uw werknemers zich welkom voelen op de werkvloer heeft dit een grote invloed op de werknemerstevredenheid, en daarmee indirect op verzuim, retentie en omzet," aldus De Geus. Werk aan de winkel, dus. "Betrouwbaarheid, bijvoorbeeld, kan verhoogd worden door mensen te helpen meer mèt in plaats van over elkaar te laten praten. Dat blijkt namelijk in veel organisaties niet goed te gaan: 45 procent zegt in een organisatie te werken waar achter elkaars rug om wordt geklaagd, in plaats van tegen de betreffende persoon."



Cultuur is communicatie

Aardige collega’s die voor elkaar klaarstaan en met elkaar meedenken, daar kunt u natuurlijk enigszins op sturen in uw aannamebeleid. Belangrijker (en minder tastbaar) is echter de cultuur die op de werkvloer heerst. Wilt u die beïnvloeden, dan zal u ‘behulpzaam’ en ‘aardig’ moeten omzetten naar specifiek gedrag. De Geus licht toe: "Henri ziet misschien wel dat Paul hulp kan gebruiken, maar hoe biedt hij dit aan op een manier dat Paul zichzelf niet tekort voelt schieten? Sanne wil haar feedback op Jamila wel vriendelijk en positief overbrengen, maar weet eigenlijk niet hoe dat precies moet. Kortom: cultuur is een kwestie van communicatie, die bestaat uit verschillende vaardigheden.’’



Aan de slag met gedrag

Een ‘behulpzame’ cultuur is te vertalen in specifieke gedragingen en vaardigheden en kan dus ook ontwikkeld worden. Een dagvullende inspiratiesessie kan voor werknemers een mooi begin vormen, maar niet meer dan dat. Voor een structurele verandering hebben werknemers handvaten en oefening nodig een langere periode. Niet eenmalig intensief, maar klein en frequent aan de slag met specifiek gedrag. Hiervoor geeft De Geus de volgende tips: "Hebben uw werknemers meer behoefte aan betrouwbaarheid? Train medewerkers dan bijvoorbeeld in SMART doelen en afspraken. Wilt u ze aansporen om ‘aardig’ feedback te geven? Zorg dan dat ze het 4G-model in de vingers hebben."



(Er)ken de verschillen

Uit het onderzoek blijken ook verschillen tussen generaties of sectoren. Hoe jonger de medewerker, hoe meer waarde er bijvoorbeeld wordt toegekend aan bescheidenheid en zelfverzekerdheid. Oudere werknemers geven daar weinig om. Zij waarderen vooral de eigenschappen ‘aardig’ en ‘slim’, die voor starters niet tellen. Kritiek achter de rug om blijkt dan weer vooral een probleem binnen de overheid en het openbaar bestuur, in tegenstelling tot de bouw en industriesector. De Geus sluit af: "Onderzoek dus eerst de behoeften binnen uw organisatie, specificeer dit in gedrag en vaardigheden en ga daarmee aan de slag!"