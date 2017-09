 Nominaties Dutch PR Awards 2017 bekend

Wie presenteerde afgelopen jaar de beste PR-case? - De jury van de Dutch PR Awards 2017 heeft negen cases genomineerd die kans maken op een award. Uit in totaal 22 inzendingen zijn de nominaties geselecteerd. De Dutch PR Awards zijn dé vakprijzen voor de PR- en communicatiebranche.



De prijzen worden voor de vijfde keer uitgereikt door brancheorganisatie VPRA aan de deelnemende bureaus met de beste PR-cases van 2016-2017 in de categorieën Business tot Consumer, Business to Consumer en Non-profit.



De genomineerden in willekeurige volgorde zijn:



Business to Consumer

Newslab - IKEA Catalogus

Progress Communications - B Brave Amsterdam

Het PR Bureau - Get the Flow Business to Business

LVB Networks - Kneppelhouts & Korthals

Marcommit - Raet: Prinsjesdag

Progress Communications - Microsoft Nederland & The Next Rembrandt Non-profit

Bijl PR - SIRE: The Good Life Agency

MSLGROUP- Verkiezing mooiste natuurgebied van Nederland

Bijl PR - Hartstichting: 6-minutenzone De video’s van de genomineerden vindt u op de website van de VPRA.



Jury

De vakjury bestaat uit Bart de Vries (president van IPRA, associate senior adviseur HvdM en voorzitter van de Dutch PR Awards jury), Bartho Boer (directeur Communicatie NS), Marieke Quant (hoofd Marketing & Communicatie bij de NOS), Juergen Gangoly (partner en managing director van het Oostenrijkse PR-bureau The Skills Group en regionale president van Europa voor ICCO) en Erik Lenaers (Belgian Market Lead voor Weber Shandwick in Brussel).



De Dutch PR Awards 2017 worden mede mogelijk gemaakt door Media Info Groep, LexisNexis, De Perslijst, Videonieuwsberichten Photonic. Met de Adfo-groep is een unieke en intensieve samenwerking aangegaan die de nodige aandacht en mediadruk zal opleveren.