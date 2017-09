 Organisaties missen inzicht in klantprofiel

Heeft u uw buyer persona’s gedefinieerd? - Ruim de helft (53 procent) van de Nederlandse organisaties heeft geen buyer persona’s gedefinieerd. Daarnaast geeft veertien procent aan überhaupt geen idee te hebben wat een buyer persona is.



33 procent heeft de stap al wel gezet en de klantprofielen in kaart gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van Marcommit onder 367 verantwoordelijken voor marketing, sales of PR. Voor de organisaties waar buyer persona’s in kaart zijn gebracht, geldt dat een kwart van de marketingafdelingen de persona’s niet met de rest van de organisatie deelt.



Commerciële tool

28 procent van de organisaties die buyer persona’s opgesteld heeft, deelt deze met het hele bedrijf. 46 procent kiest ervoor om ze alleen met de commerciële afdelingen te delen. Grote organisaties (vanaf 250 medewerkers) lopen voorop bij het in kaart brengen van hun klanten; 40 procent heeft buyer persona’s gedefinieerd. Tegelijkertijd komen de profielen in 32 procent van de gevallen ook hier niet verder dan de marketingafdeling. Daarnaast is het niet zo dat hoe groter de marketingafdeling is, hoe beter men het voor elkaar heeft. Van de afdelingen met tien tot 25 fte heeft 65 procent de buyer persona’s in kaart, voor afdelingen met meer dan 25 fte is dat slechts 37 procent.



Leidraad

Eline Visser, managing director van Marcommit: "Buyer persona’s zijn de leidraad voor alles wat een organisatie doet, van productontwikkeling en marketing tot accountmanagement en support. Ook voor de invulling van de inbound marketingstrategie is een waarheidsgetrouwe buyer persona de basis. Marketingafdelingen zouden zich meer moeten realiseren dat de hele organisatie profijt heeft van het opstellen van de buyer persona’s. Het helpt de marketingafdeling meer resultaat uit haar inspanningen te halen, omdat klanten op het juiste moment van de juiste informatie worden voorzien. Dit biedt vervolgens ook kansen voor de salesafdeling, omdat zij de beschikking krijgen over beter gekwalificeerde leads. Uit ons onderzoek bleek eerder al dat een betere samenwerking tussen sales en marketing bovenaan de wensenlijst staat. Het definiëren van de buyer persona’s is hierin een belangrijke stap."



Het whitepaper ‘Meetbaar marketingsucces met engagement hacking’ biedt meer inzicht in de rol van inbound marketing bij het versterken en uitbreiden van relaties.