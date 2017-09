 De vijf belangrijkste data-trends van dit moment

Geef uw data een stem - Data is een van de belangrijkste middelen die een organisatie tegenwoordig tot haar beschikking heeft. Maar ondanks dat data hoog op waarde wordt geschat, blijft het omzetten van data naar informatie een urgent vraagstuk.



Sterker nog, in veel bedrijven wordt er nog onvoldoende geluisterd naar het verhaal: wat heeft data te vertellen? Hoe geven we data een stem? En wat hebben we daarvoor nodig? Deze vragen stonden centraal tijdens de Qlik Sense Tour 2017. Een evenement verspreid over 89 steden wereldwijd. Sandor Nieuwenhuijs, presales director bij Qlik, vertelt over een inspirerende sessie over de vijf belangrijkste trends binnen data-analyse:



1. Datageletterdheid

De eerste trend is datageletterdheid. Nieuwenhuijs: "Wie binnen de organisatie aan de slag wil met data, heeft nieuwe competenties nodig, zoals datageletterdheid. Dit houdt in dat medewerkers bepaalde vaardigheden moeten aanleren om data te kunnen lezen, analyseren en verwerken zodat ze keuzes ermee kunnen beargumenteren. Deze skill wordt steeds belangrijker, want door de digitalisering zijn steeds meer banen afhankelijk van data en statistieken. Wie datageletterd is, is beter in staat om betrouwbare en objectieve informatie uit data te winnen en te benutten voor bedrijfsvoering."



2. Datavisualisatie

De tweede trend is volgens Nieuwenhuijs datavisualisatie. "Visualisatie is tegenwoordig het sleutelwoord als het gaat om het verwerken van grote hoeveelheden informatie. Tenslotte kunnen mensen visueel gepresenteerde informatie tot wel 60.000 keer sneller verwerken dan tabellen of tekstuele informatie. Daarnaast zorgt datavisualisatie ervoor dat iedere kenniswerker in staat is om data tot in het kleinste detail te analyseren en nieuwe verbindingen te leggen."



3. Big insights

Volgens Nieuwenhuijs moet Big data plaatsmaken voor big insights. "Lang hebben organisaties data verzameld zonder goed te weten wat ermee moest gebeuren. Organisaties moeten echter niet verzamelen om te verzamelen, maar juist díe data binnen halen waarmee ze kunnen ontdekken wat ze écht willen weten. Kwaliteit boven kwantiteit dus. Gelukkig begrijpen we big data steeds beter en is het inmiddels al diep geïntegreerd in het bedrijfsleven. Het gaat tegenwoordig namelijk niet meer om de hoeveelheid data, maar om de inzichten die u eruit haalt: van big data naar big insights."



4. Van BI naar AI

De hele wereld is in rep en roer over artificial intelligence, ofwel: kunstmatige intelligentie. Door de overvloed aan data zijn computers tegenwoordig steeds beter in staat om zelf slimme beslissingen te nemen. Desalniettemin kunnen computers vooralsnog niet denken. Ze doen alleen wat de programmeur heeft gecodeerd en kunnen geen rekening houden met emoties, nuances, context of dubbelzinnigheid. Iets wat de mens wel kan. Kortom: mens en machine zullen steeds vaker moeten samenwerken bij het nemen van beslissingen. Dit noemt Nieuwenhuijs ‘Augmented Intelligence’, waarbij de intelligentie van een machine wordt gecombineerd met de intuïtie, kennis en ervaring van de mens.



5. Hybrid cloud

De laatste trend die Nieuwenhuijs beschrijft is de opkomst van hybrid cloud. Organisaties hebben hun bedrijfsdata verspreid opgeslagen in diverse omgevingen: on-premise, privé en publieke cloud. Desalniettemin willen organisaties analyses uitvoeren met data uit al die omgevingen. "Leave your data where it is," dviseert Nieuwenhuijs. Gebruik een hybrid cloud oplossing die alle bedrijfsdata probleemloos kan samenbrengen voor analyse, zonder dat de gebruiker er iets van merkt. Zo kan data probleemloos geanalyseerd worden, ongeacht de locatie van de data, want die kan blijven waar het is.

Nieuwenhuijs besluit zijn reeks trends met de constatering dat bedrijven hun data, mensen en ideeën moeten verbinden om echte datagestuurde beslissingen te nemen. Gewapend met deze vijf ontwikkelingen kunnen de Qlik Sense Tour-deelnemers aan de slag met doordachte data-analytics om digitale transformatie naar een hoger plan te tillen.