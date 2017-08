 Tekort aan Accountants in groeiende Financiële arbeidsmarkt

Accountant gewild maar moeilijk vindbaar - Het aantal aangeboden vacatures in de Financiële sector groeit en het aangeboden salaris neemt toe. Ondanks deze positieve signalen is het ook duidelijk dat verschillende vacatures moeilijk ingevuld geraken.



Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse arbeidsmarkt door Adzuna. Het huidig aantal aangeboden vacatures ligt 16,4 procent hoger dan augustus 2016, verder is ook het gemiddeld aangeboden bruto jaarsalaris in de vacatures toegenomen met 4,8 procent naar 42.372.



Veel vraag

Met 3.135 open vacatures voor Accountants is er duidelijk veel vraag voor deze functie, gemiddeld wordt in deze vacatures een bruto jaarsalaris van 37.006 euro aangeboden. Opvallend is dat de vacatures voor Accountants echter zeer lang open blijven staan, 55,8 procent van de vacatures staan maar liefst meer dan drie maanden open. Dit staat in sterk contrast met de 1.317 vacatures voor Controllers waar slechts 20,8 procent ouder dan drie maanden is. Als benchmark, in geheel Nederland staan 23,1 procent van de vacatures langer dan drie maanden open.



Salaris

Hoewel het gemiddeld aangeboden salaris voor vacatures in de Financiële sector is toegenomen, is het aangeboden salaris voor Accountants nagenoeg hetzelfde gebleven. Indien bedrijven de vacatures sneller willen invullen kan het verhogen van het salaris een manier zijn om de vacatures interessanter te maken voor werkzoekenden.



Provinciale verschillen

Provincies Zeeland en Noord-Brabant doen er momenteel het langst over om financiële vacatures in te vullen. 38,5 procent Van de vacatures in Noord-Brabant zijn ouder dan drie maanden en deze trend is ook te zien in steden als Breda en Tilburg waar het aandeel oude vacatures in beide steden boven de 30 procent zit, Eindhoven doet het iets beter met 26,4 procent van het aanbod dat ouder dan drie maanden is.