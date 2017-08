 Quantum computing zet veiligheid encryptie onder druk

Wanneer is de eerste, werkende quantum computer een feit? - Het is niet meer de vraag óf hij er komt, maar hoe lang het nog duurt voordat hij er is: de eerste, werkende quantum computer. Techreuzen Google, IBM en Microsoft zijn hard bezig zo’n supercomputer op de markt te zetten.



Dat is goed nieuws voor allerlei sectoren die vragen om extreem ingewikkelde berekeningen, maar de komst van de quantum computer heeft ook een keerzijde: het zet de veiligheid van encryptie onder druk.



Quantum computing, wat is het precies?

Jan van der Graaf, pre-sales Consultant Networking & Security bij Telindus, legt uit: "Quantum computing wordt gezien als dé technologie die over tien tot vijtien jaar de traditionele computer gaat vervangen. Traditionele computers werken op basis van bits die slechts twee waarden (nul of een) kunnen bevatten. Quantum computers werken met zogenaamde qubits, die meerdere toestanden tegelijk kunnen bevatten. Zonder verder in de details van deze technologie te duiken, is het resultaat hiervan dat er een gigantische parallelle computer ontstaat. Deze is in staat om meerdere berekeningen tegelijkertijd uit te voeren in plaats van na elkaar, zoals bij een traditionele computer gebeurt. Het gevolg is dat berekeningen, die tot nu toe onmogelijk werden geacht of jaren zouden duren, ineens binnen een fractie van een seconde kunnen worden uitgevoerd."



Impact op security en encryptie

Encryptie-technologieën, die zorgen voor de versleuteling van data tijdens opslag en transport, maken gebruik van algoritmes waarvan wiskundig is bewezen dat deze veilig en onkraakbaar zijn. Althans, veilig en onkraakbaar voor traditionele computers. Van der Graaf licht toe: "Op dit moment worden Public Key-cryptografiesystemen alom gebruikt voor de versleuteling van data. Deze systemen werden tot nu veilig geacht vanwege de complexiteit of onmogelijkheid om de gebruikte sleutels te herleiden uit het versleutelde verkeer. Met quantum computing wordt dit echter een peulenschil. Dit vormt een serieuze bedreiging. Niet alleen in de toekomst, maar ook voor de data die nu encrypted wordt opgeslagen of het encrypted verkeer dat wordt afgetapt en bewaard. Het is een kwestie van tijd totdat het mogelijk wordt om deze data alsnog te ontcijferen en te lezen. Grote partijen als Google en IBM investeren op dit moment dan ook miljoenen in onderzoek naar de gevolgen van quantum computing."



Quantum-technologie kraakt en maakt encryptie-technologieën

Is er dan niets opgewassen tegen de kracht van quantum computing? "De enige manier waarop encryptie quantum-proof gemaakt kan worden is met quantum-technologie zelf. Dan heb je immers dezelfde rekenkracht voorhanden. Binnen het standaardisatieorgaan ETSI (European Telecommunications Standards Institute) is een werkgroep speciaal opgericht voor het ontwikkelen van quantum safe cryptography. Deze werkgroep is gericht op de ontwikkeling van algoritmes en technologieën die bestand zijn tegen quantum computing. Laten we dus hopen dat die ontwikkeling net zo snel gaat als de ontwikkeling van de quantum computers zelf," uit van der Graaf af.