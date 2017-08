 Zakelijke iPhone wint terrein

iPhone slaat slag op zakelijke markt onder IT-specialisten en industrie - Het iOS besturingssysteem van Apple wint een steeds groter deel van de zakelijke smartphonemarkt voor zich. De inhaalslag van iOS in het afgelopen halfjaar resulteerde in een verkoopaandeel van 44,5 procent.



Onder consumenten en in het onderwijs is juist Android het grootste platform. Zo blijkt uit een analyse van bijna 20.000 smartphone aankopen bij zakelijke IT-specialist ACES Direct.

Dat Android, over het algemeen genomen, het grootste platform is mag geen verrassing zijn. Er zijn Android smartphones in elke prijsklasse en de meeste telefoonmerken maken gebruik van het systeem van Google. Des te opvallender is de groei van bijna vier procent van zakelijke Apple smartphonegebruikers in de laatste zes maanden.



Android in onderwijs iOS in Industrie en IT

Ongeveer de helft van het MKB en overheids-, educatie of zorginstellingen hebben een voorkeur voor Android. Toch groeit de populariteit van iOS. Dit komt vooral door stijging van iPhone aankopen onder IT-dienstverleners en in de industriële sector. Zo koos maar liefst driekwart van de IT-professionals afgelopen jaar voor iOS.



Groei populariteit iOS zet door

In 2014 was ‘slechts’ 25 procent van de zakelijke smartphones een iPhone. In 2017 loopt dit percentage op naar ruim 44 procent. Ook Android groeide in deze periode. In 2016 had Android op de zakelijke markt een marktaandeel van 42 procent. In de afgelopen jaren is dit ten koste gegaan van het Windows besturingssysteem en het besturingssysteem van Blackberry.



Zakelijk gebruik iPhone

Volgens ACES Direct is de iPhone met name populair onder zakelijke gebruikers vanwege de betrouwbaarheid en security van het apparaat. Volgens Hans van der Linden (ACES Direct Brand specialist Apple) heeft dat meerdere redenen. "Wanneer je een telefoon aanschaft voor zakelijk gebruik, is het belangrijk dat het toestel gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en veilig is. De iPhone steekt hier boven de rest uit." Naast het toestel ziet Hans nog een groot voordeel voor organisaties. "Bij grootschalige aanschaf biedt de iPhone nog meer voordelen, zoals het uitrollen en beheren via het Device Enrollment Program van Apple. Ik verwacht dan ook dat deze stijging nog een tijd doorzet."