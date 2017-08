 Analyseren belangrijkste competentie voor werkgevend Nederland

Analytisch sterke kandidaat krijgt de voorkeur - Werkgevers in Nederland zijn op zoek naar analytisch sterke kandidaten voor het vervullen van een functie. Dit blijkt uit analyse van HRorganizer op basis van 10.036 assessments onder 49 organisaties.



Met 57 procent wordt de competentie ‘analyseren’ het meest gekozen bij de zoektocht naar nieuw personeel. Naast analyseren is er een duidelijke voorkeur voor ‘samenwerken’ (47 procent) en ‘doelen bereiken’ (38 procent). Dit zijn de drie meest gevraagde competenties onder werkgevend Nederland.



Toename belang van zelfsturing

Organisaties zetten steeds vaker assessment in om de juiste kandidaat te selecteren voor een functie. Een selectie van relevante competenties voor de functie vormt hiervoor de basis. Wanneer gekeken wordt naar assessmentprogramma’s die afgelopen half jaar nieuw zijn gestart, valt op dat de top drie belangrijkste competenties er anders uitziet. Zo neemt ‘samenwerken’ hier een eerste plek in (56 procent), gevolgd door ‘zelfsturen’ (49 procent). De competentie ‘analyseren’ zakt twee plaatsen en sluit met 43 procent de top drie af.



Ontwikkelpotentieel

Bij een analyse op de resultaten van het assessment wordt ook zichtbaar wat het ontwikkelpotentieel is op een competentie. Kandidaten die niet sterk zijn in analyseren, zullen deze competentie niet snel onder de knie krijgen. De competenties samenwerken, doelen bereiken en zelfsturen zijn daarentegen beter ontwikkelbaar.

Maarten Hack, CEO bij HRorganizer: "Hoewel ‘analyseren’ over de hele linie op nummer één staat, zetten werkgevers de competentie ‘zelfsturen’ steeds hoger op het verlanglijstje. Dat is goed om te zien, organisaties moeten immers vandaag de dag flexibel en wendbaar zijn. Zelfsturend personeel is in dit geval goud waard. Bedrijven die zelfsturend talent aan zich kunnen binden, kunnen makkelijker omgaan met veranderingen en zullen hun innovatiekracht zien toenemen. Met als resultaat dat de werkgever en werknemer samen excelleren."