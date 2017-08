 Contractvorm ondergeschikt aan aantrekkelijke functie

Vier op de tien jonge professionals zetten contractwensen opzij voor mooie positie - Vier op de tien jonge professionals van generatie Y en Z geven aan voor een mooie positie flexibel te zijn in het type arbeidscontract.



Of het nu gaat om een modelovereenkomst (zzp), payroll, een halfjaarcontract of een contract voor onbepaalde tijd, jongere generaties zijn ruim twee keer zo vaak bereid om mee te gaan in de keuze van de nieuwe werkgever als professionals van generatie X en de Babyboomers (gemiddeld vijftien procent). Dit blijkt uit onderzoek van FastFlex onder 724 respondenten uit de vier verschillende generaties op de werkvloer.



Taak- en projectgericht werken

Deze cijfers onderstrepen de verschuiving naar meer taak- en projectgericht werken bij zowel medewerkers als werkgevers, waarbij de contractvorm van ondergeschikt belang is. Door de snelle technologische ontwikkelingen zullen er steeds vaker korte projecten en klussen zijn, waarin mensen van binnen en buiten de organisatie als team samenwerken. Ook aan de kant van de professional ontstaat er meer behoefte om de eigen ideale baan te creëren door het combineren van een aantal leuke klussen.



Interessante opdrachten

Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van het onderzoek. Binnen generatie Y zijn interessante opdrachten voor 64 procent van de zelfstandige professionals (zp’ers) de motivatie achter het zelfstandig ondernemerschap en bij generatie Z zelfs voor 71 procent. Verder zijn zelfstandigheid, flexibiliteit en vrijheid veelvoorkomende redenen bij deze groepen. Ook door Babyboomers en generatie X wordt vaak voor het zp-schap gekozen omdat het dé manier is om interessante opdrachten te doen. Van hen delen vier op de tien deze mening. Zelfstandigheid (69 procent) en flexibiliteit (64 procent) blijven de meest belangrijke redenen voor de Babyboomers en generatie X.



Jong versus oud

Niels Huismans, Business Development Manager bij FastFlex: "Er wordt voortdurend geconstateerd dat er een duidelijk verschil is tussen hoe jongere en oudere generaties naar de arbeidsmarkt en arbeidsrelaties kijken. Generatie Y en Z willen flexibiliteit, Babyboomers en generatie X willen vastigheid. Deze trends zien wij in onze onderzoeken ook. Wat mij echter opvalt is dat er ook veel overlap blijft bestaan. Het is meer een kwestie van groeiende extremen. Steeds meer jonge professionals willen flexibiliteit op alle gebieden: werkzaamheden, verantwoordelijkheden, werktijden en locatie. Maar er is ook nog steeds een groot deel dat behoeften heeft aan zekerheid en vastigheid. Onder de oudere twee generaties is wellicht de behoefte aan vastigheid groter, maar ook daar is een duidelijke verschuiving naar ‘flex’ te zien."