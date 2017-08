 Nederlanders vinden droombaan belangrijker dan salaris

Bijna drie op de vier Nederlanders vinden dat ze momenteel de ideale baan hebben - Nederlanders zijn gelukkig op de werkvloer. 72 procent van de Nederlandse werknemers vindt zelfs dat ze momenteel de ideale baan hebben. 35 procent van de mensen met een droombaan heeft wel de ambitie om verdere stappen in zijn of haar carrière te nemen.



Dit blijkt uit het onderzoek ‘De geheimen van de gelukkigste bedrijven en medewerkers’ van Robert Half, onder ruim 1.300 Nederlanders.



Respect en vrijheid

Het is opmerkelijk dat één derde van de respondenten aangeeft bereid te zijn om salaris in te leveren voor zijn of haar droombaan. Onder de 34 jaar ligt dit percentage zelfs op 47 procent. "Het blijkt dat salaris maar één onderdeel is van een retentiestrategie. Uiteraard speelt het loon een rol, maar wat Nederlanders nog belangrijker vinden is het gevoel om iets te verwezenlijken in het werk, met respect en eerlijk behandeld te worden en vrijheid te krijgen," stelt Ricardo van Popering, Senior Business Manager bij Robert Half Nederland.



Geluk is belangrijk

Nederlandse werknemers vinden het belangrijk om gelukkig te zijn op de werkvloer. Door medewerkers met respect te behandelen, in te zetten op waardevolle werkzaamheden en voldoende vrijheid te bieden kan een werkgever zorgen dat een werknemer langer tevreden blijft. "Werkgevers moeten goed luisteren naar de behoeften van hun medewerkers. Eventuele trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook voordelen op het gebied van welzijn en gezondheid, flexibiliteit in tijd of plaats en een aangename kantooromgeving op een gunstige locatie kunnen veel verschil maken," besluit Van Popering.