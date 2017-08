 80 procent zoekt en verkoopt occasion via smartphone

Rond etenstijd en EK-finale vrouwenvoetbal minder online verkeer - Wie op zoek is naar een occasion of zelf de auto wil verkopen, pakt hoogstwaarschijnlijk zijn mobiele telefoon erbij. AutoScout24 ziet namelijk dat tegenwoordig 80 procent van het online verkeer via mobiel komt.



Jurgen Vugts, Managing Director van AutoScout24.nl licht toe: "Nu consumenten vrijwel overal internet tot hun beschikking hebben, wachten ze niet meer tot ze thuis achter hun computer zitten om een nieuwe auto te zoeken. Ze horen van een vriend over een bepaald model, zijn geïnteresseerd en willen meteen weten: wat is het aanbod en wat gaat dit mij kosten? Een trend die we een aantal jaren geleden al constateerden en met de jaren steeds sterker opkomt."





Meer advertentieplaatsingen via smartphone dan desktop

Dat smartphones ook steeds betere foto’s maken is welbekend en dit blijkt ook uit het feit dat er steeds meer occasions met een smartphone online worden geplaatst. Zo wordt ruim de helft van de online aangeboden occasions via mobiel (app en website) geplaatst en 44 procent via een desktop. Waar autoverkopers voorheen foto’s van hun auto met een fotocamera maakten en deze vervolgens op hun computer uploaden, kunnen foto’s nu direct via de smartphone eenvoudig en snel bij de online advertentie worden geplaatst.



Zondag meeste occasions online geplaatst

Uit cijfers blijkt dat zondag de populairste dag van de week is om een auto online te koop te zetten. Gemiddeld wordt een van de vijf van de aangeboden auto’s op zondag online geplaatst. Vugts licht toe: "De reden hiervoor is dat consumenten in het weekend de tijd hebben om hun auto klaar te maken voor de verkoop. Op zaterdag wordt de auto gewassen, vervolgens worden er foto’s gemaakt op een neutrale plek en op zondag wordt de advertentie online geplaatst."