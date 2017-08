 Drie win-winsituaties waarmee HR talenten beter kan ontplooien

‘Terug van vakantie: het moment om de weg naar succes weer te vinden’ - Komt u net terug van vakantie, is twee werkdagen later het vakantiegevoel alweer verdwenen. Voor HR-afdelingen is daarom dit hét moment om in beweging te komen.



"Uit ervaring weten we dat deze stilte voor de storm van drukke werkzaamheden, het moment is voor werkgevers en werknemers om van richting te veranderen," stellen de consultants Simône Verlaan en Judith Schoorlemmer. Zij geven daarom drie win-winsituaties om in drukke tijden het overlopen van de emmer te voorkomen en de ‘Weg naar Succes’ te gaan bewandelen.



Pluspunten benoemen

Het is trendy tegenwoordig om op de pluspunten van een collega te letten en deze te benoemen. Echter, volgens de coaches moet daar meer mee gedaan worden dan alleen een complimentje geven.

"Er is actie nodig. Een compliment is leuk en positief, maar zet mensen ook in op hun talenten en verschuif zo nodig de taken binnen het team," vertelt Simône Verlaan.



Effectief werken

Om het optimale resultaat te behalen is het van belang dat iedereen doet waar hij het best in is. Dat hoort bij een goede planning. Kijk dus ook of medewerkers wel datgene doen wat bij hen past. Wellicht is een andere collega beter in die ene taak en kunnen taken uitgewisseld worden. Dat levert betere resultaten op voor de werkgever en houdt mensen langer gemotiveerd aan het werk. Wat is nu fijner dan dat die ene collega die taak kan oppakken waarin hij sterk is én de leidinggevende er blind op kan vertrouwen dat het helemaal goed komt? Dat is een win-winsituatie."



Samen realistisch plannen

Planningen lopen zo vaak in de soep. Deels door externe factoren, maar vaker door slecht plannen. Uitlooptijd of pauzes inplannen is één van de manieren om dit tegen te gaan. "Wat ook effectief kan zijn is om uw planning door een collega of leidinggevende te laten toetsen. Vooral als uw planning vaker in de soep loopt en daarmee stress oplevert. Een ander ziet vaak patronen waarvoor uzelf een blinde vlek hebt. Hij of zij kan beter benoemen waarvoor meer of minder tijd ingepland moet worden."

Schoorlemmer: "Echt, het helpt. Neem de tijd voor uzelf, neem de tijd voor een degelijke planning en neem de tijd voor het uitvoeren van een taak. Dat levert betere resultaten op en geeft mensen een voldaan gevoel en plezier in wat ze doen. Daar wint iedereen bij."



Voorkom fouten of uitval

Iets doen wat niet helemaal bij u past…, een keer iets extra’s geven, langer doorwerken, toch nog even dat ene er bij doen, of overwerken omdat het ‘belangrijk’ is. Het gebeurt vaker dan de meeste mensen zelf doorhebben. Loyaliteit en collegialiteit zijn een groot goed, maar als dat de hele batterij van iemand leegtrekt, dan is er een serieus probleem.

"De eerste stap is stimuleren dat collega"s zich tijdig en regelmatig afvragen ‘Gaat dit ten koste van mij?’. De tweede stap is stimuleren dat men ook nee durft te zeggen en de laatste stap is samen met collega"s en/of leidinggevende zoeken naar andere oplossingen. In de praktijk blijkt dat eigenlijk altijd te lukken," vertelt Verlaan. "Dat houdt de werkdruk, en de bloeddruk, niet hoger dan nodig is en zorgt ervoor dat mensen plezier in het werk houden, wat voor het bedrijf betere resultaten genereert en uitval met bijbehorende kosten voorkomt. Dat is een win-winsituatie waar alle partijen belang bij hebben."