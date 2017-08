 'DGA verdient meer steun en trots'

Motor van de economie moet beter worden gestimuleerd - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) heeft de kabinetsformateur en de onderhandelaars van de vier politieke partijen nadrukkelijke aandacht gevraagd voor de positie van de motor van de Nederlandse economie: de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).



De NCD is van mening dat, waar ondernemerschap alom de motor wordt genoemd van de Nederlandse Economie, de positie van de DGA wordt vergeten. De NCD pleit voor verbetering van die positie.



Nek uitsteken

In een brief aan formateur Zalm heeft de NCD gepleit voor een grotere erkenning voor de belangrijke positie van de DGA in het Nederlandse economische leven. "Zonder het lef van de ondernemer komen er geen investeringen, geen innovatie en geen nieuwe banen. Dat Nederland internationaal op hoog niveau staat is te danken aan de vele, vaak anonieme DGA’s die hun nek durven uitsteken," zo meent Gerard van Vliet, directeur van de NCD. Volgens hem is het een vreemde contradictie dat er alle nadruk ligt op starters, maar dat failliet gaan nog steeds gelijk staat aan maatschappelijke zelfmoord. Terwijl failliet gaan nu eenmaal een onvermijdelijk risico is van ondernemerschap.



Verbeteringen

De NCD stelt een aantal verbeteringen voor in de positie van de DGA, waaronder het creëren van een vangnet voor de DGA bij faillissement van een bedrijf. "Grootste slag die echter zal moeten worden gemaakt is dat ondernemen en failliet gaan geen schande is. Ondernemers die een tweede kans pakken en alle lessen hebben geleerd zijn des te kansrijker. Geen reden dus om die met de nek aan te kijken. Geen enkele échte ondernemer neemt zich vooraf voor om failliet te gaan," stelt van Vliet.

Wat de NCD betreft zal in de komende kabinetsperiode ondernemerschap een onderscheidende positie moeten hebben wil Nederland op alle relevante wereldwijde top tien lijstjes willen blijven staan. De inspiratie om een antwoord te vinden op de vele digitale en technologische ontwikkelingen kan alleen tot stand komen als er een nadrukkelijke trots wordt getoond voor de inspanningen van de DGA.



