 Millennials vallen voor organisaties met eerlijk verhaal

Wat zoekt de millennial bij een werkgever? - Talent aantrekken is voor veel organisaties een uitdaging nu de arbeidsmarkt krapper wordt. Vooral millennials, jonge professionals geboren tussen 1980 en het jaar 2000 zijn populair. Wat zoeken zij in een werkgever?



Uit onderzoek van Effectory, uitgevoerd onder ruim 300.000 medewerkers, blijkt dat millennials warm lopen voor organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Millennials willen het liefste werken voor organisaties met een helder en eerlijk verhaal, die zich bezig houden met duurzame bedrijfsvoering. Jongeren tot 35 jaar beoordelen de stelling ‘Ik vind het belangrijk dat een organisatie aandacht besteedt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen’ met een 7,7. Vanaf 35 jaar daalt deze score, de groep vanaf 45 jaar beoordeelt de stelling gemiddeld met een 7,4.



Social media

Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory, geeft tekst en uitleg. "Jonge professionals willen zich kunnen identificeren met de doelen en visie van een organisatie. Of er een match is bepalen zij meestal niet op basis van de vacaturetekst, maar op basis van ervaringen van medewerkers en klanten op social media, vlogs en blogs. Kortom, ze zoeken content die een echt inkijkje geeft in de wereld van de organisatie. Organisaties die geen eerlijk, betrokken bijdrage leveren, vallen door de mand."



Transparantie

Door de transparantie van social media is het goed zichtbaar als organisaties niet integer zijn. Omdat jonge medewerkers duurzaamheid heel belangrijk vinden roept dit steeds meer weerstand op. "Ze vermijden zo’n werkgever en klanten doen liever ergens anders zaken", vertelt Heezen. "Bij succesvolle organisaties zien we juist het omgekeerde. Als bedrijven een glashelder antwoord kunnen geven op vragen als: "Wat dragen wij bij?" en "Wat is onze toegevoegde waarde in de maatschappij?" zijn ze mateloos populair. En die populariteit werkt als een inktvlek. Ervaringen worden doorgeven en de aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers en klanten groeit."