 Aan welke van de zeven social media-zonden maakt u zich schuldig?

Respons op social media is belangrijke graadmeter voor succes - De tijd dat likes en reacties gecategoriseerd konden worden als ‘fake internet points’ is anno 2017 definitief voorbij. Hordes social influencers verdienen inmiddels een dikke boterham met de berichten die zij plaatsen op verschillende social media.





Gekeken naar hoe belangrijk social media is (geworden) om klanten te bereiken en te binden, is het logisch dat elke like en interactie geld waard is en dat de mate van respons op social media een belangrijke graadmeter is voor het succes van een marketingstrategie. Echter, helaas begrijpt nog niet elke organisatie hoe ze dat nu precies aan moeten pakken, likes omzetten in klinkende munt. Volgens Joris Schoonis, Area Vice President Salesforce Marketing Cloud, maken zij zich schuldig aan één of meerdere social media-zonden.



U gebruikt één post voor alle kanalen

"Wanneer u zich er makkelijk vanaf maakt en één post doorplaatst op verschillende platforms, bent u niet goed bezig. Elk social media platform heeft namelijk zijn eigen taal," aldus Schoonis. Twitter is voor korte berichten en wordt o.a. gebruikt voor nieuws of webcare. Op Snapchat wordt gecommuniceerd met (grappige) foto’s en korte filmpjes die vanzelf weer verdwijnen. Facebook is voor vrienden en (vage) kennissen en op Instagram houdt u de wereld op de hoogte van wat u bezighoudt via beeld en korte filmpjes. LinkedIn (Pulse) is een zakelijk platform waar u prima langere berichten op kunt plaatsen met een wat serieuzere toon. "De zondaar die dit niet erkent zal zijn klanten enkel ergeren en storen in plaats van informeren en enthousiasmeren."



Bron: Brisk Magazine