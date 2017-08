 Bedrijven laten waardevolle data links liggen

Helft data blijft ongebruikt - Vergaarde data wordt maar mondjesmaat omgezet in acties op het gebied van customer insights en intelligence. De overgrote meerderheid (77 procent) van de bedrijven geeft aan de data voor de helft of minder te benutten.



Dit wordt uiteengezet in het CMO Review van SAP Hybris over veranderingen in het digitale landschap. Hiervoor werd in samenwerking met CMO Council wereldwijd onderzoek gedaan onder senior marketeers. Slechts dertien procent van hen zet driekwart van de vergaarde data om in acties. Tien procent van de marketeers zegt niet op de hoogte te zijn van de stand van zaken van het gebruik van data voor acties in de organisatie.



Top drie uitdagingen

De reden dat marketeers data niet of slechts gedeeltelijk omzetten in acties, komt door de volgende drie uitdagingen:

De data blijft vastzitten in organisatorische ‘silo’s’, waar marketing geen toegang tot heeft. Er is te veel data om effectief te managen, analyseren en te vertalen naar realtime acties. Organisaties zijn niet flexibel genoeg om de werknemers en processen dusdanig te veranderen dat de data omgezet wordt in inzichten en acties.

Data driven

Ondanks dat data niet volledig wordt benut, wordt de potentiële waarde hiervan niet ondermijnd. Een meerderheid van de marketeers (61 procent) zegt met name veel positieve impact te verwachten op het gebied van engagement en intelligence, gedreven door big data. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aanbiedingen en aanbevelingen gebaseerd op persoonlijke voorkeuren.

"In de huidige digitale economie zien we dat ‘marketing in the moment’ belangrijker is dan ooit," vertelt Mark de Bruijn, Senior Director & Head of EMEA Marketing bij SAP Hybris. "Relevantie bieden aan klanten komt aan op secondes. Iedere digitale interactie met een klant levert data op, waarmee organisaties de beleving nog persoonlijker kunnen maken. En dat is ook precies wat klanten verwachten. Dit betekent dat waardevolle data direct omgezet moet worden naar gepersonaliseerde acties. De effectieve inzet van big data speelt hierin een essentiële rol. Bij toekomstbestendige organisaties is data verzamelen, analyseren en erop anticiperen een continu proces."