 Geen loonsverhoging? Weg personeel!

'Tekort aan personeel dreigt bij uitblijven loonsverhoging' - In sommige sectoren dreigt er binnenkort een tekort aan personeel als werkgevers niet bereid zijn de lonen te verhogen, waarschuwt demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem op Nu.nl.



"De loonontwikkeling gaat langzaam, want het hoeft niet. Maar werkgevers moeten zich realiseren dat een loonsverhoging nu betekent dat u werknemers naar uw sector kunt trekken. De komende jaren ontstaat er meer concurrentie op de arbeidsmarkt," zei Dijsselbloem vrijdag.



Economie groeit

Woensdag had het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het over een 'recordregen' van cijfers over de Nederlandse economie. De groei van 1,5 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van de driemaandsperiode ervoor werd bestempeld als ‘uitzonderlijk hoog’. Alleen de loonsverhoging blijft achter, aldus het statistiekbureau. De stijging is met 1,0 tot 1,5 procent op jaarbasis matig.

Dat komt, aldus Dijsselbloem vrijdag, doordat er ondanks alle positieve cijfers nog geen sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. "Er zijn nog veel mensen die aan het werk willen of meer willen werken."



Miljoenennota

Hogere lonen zijn al langer een belangrijk thema. De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) berekenden dat bedrijven financiële ruimte onbenut laten voor hogere salarissen.

Ook de politiek spoort de werkgevers hiertoe aan, maar zij wijzen op hun beurt naar de politiek en vragen om lastenverlichting die zij kunnen doorbereken naar werknemers. "Ik blijf terugwijzen," zegt Dijsselbloem daarop. "Het geld zit echt bij de bedrijven." Hij verklapt alvast dat er in de Miljoenennota, het document waarin de kabinetsplannen worden toegelicht, zeer uitgebreid wordt ingegaan op de vraag waarom er nauwelijks sprake is van loonsverhoging.







Bron: Nu.nl