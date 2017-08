 Rendement ziekenhuizen gedaald ondanks stijging omzet

Omzet en liquiditeit ziekenhuizen nemen toe - Het bedrijfsresultaat van de Nederlandse ziekenhuizen is in 2016 gedaald ten voordele van de honorariumkosten van vrijgevestigde medisch specialisten.



Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering als percentage van de omzet is gemiddeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen gedaald van 1,8 procent in 2015 naar 1,6 procent in 2016 en ligt nog net boven de norm van ongeveer 1,5 procent. De afname is veroorzaakt door de gemiddelde daling bij de topklinische ziekenhuizen van 1,7 procent naar 1,0 procent. Het resultaat bij de Universitaire Medische Centra bleef gemiddeld stabiel op 2,4 procent en bij de perifere of algemene ziekenhuizen steeg het resultaat gemiddeld van 1,2 procent naar 1,8 procent. Dit blijkt uit de analyse van de jaarrekeningen 2016 van de Nederlandse ziekenhuizen door Kompas in Zorg.



Stijgende omzet ziekenhuizen

De bedrijfsopbrengsten van de Nederlandse ziekenhuizen stegen met gemiddeld 3,3 procent in 2016. Met name de Universitaire Medische Centra (UMC’s) laten een relatief hoge stijging van 5,5 procent zien. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de stijging van de add-on vergoedingen van geneesmiddelen en de (financiële) ruimte die door zorgverzekeraars wordt geboden om meer focus te leggen op complexe zorg. De omzet van de topklinische ziekenhuizen en de perifere ziekenhuizen stegen respectievelijk met 2,2 procent en 2,3 procent.



Verbeterde liquiditeits- en solvabiliteitspositie

De liquiditeit, ofwel de mate waarin een ziekenhuis aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen, is in 2016 gemiddeld licht toegenomen van 121 procent in 2015 naar 127 procent in 2016. De norm die bij de liquiditeit wordt gehanteerd is 100 procent. Met name de UMC’s kennen een relatief hoge liquiditeit (146 procent in 2016) en de perifere ziekenhuizen een relatief lage (113 procent in 2016).

De solvabiliteit of vermogensniveau, uitgedrukt in het eigen vermogen als percentage van de omzet, is een kengetal dat de financiële draagkracht van een ziekenhuis op lange termijn weergeeft. De norm die veelal gehanteerd wordt bij dit kengetal is tenminste vijftien procent, maar de daadwerkelijk gehanteerde norm door banken is uiteraard ook afhankelijk van de (bijzondere) omstandigheden van het betreffende ziekenhuis. Evenals de liquiditeitspositie is de solvabiliteitspositie van de ziekenhuizen in 2016 gemiddeld verbeterd, van 22 procent naar 23 procent. Ook hier geldt dat de UMC’s gemiddeld het hoogste niveau kennen (26 procent in 2016) en de perifere ziekenhuizen gemiddeld het laagste (22 procent in 2016).