 Prepaid beller is mannelijke alleenstaande veertiger met Nokia

Ruim één op de tien Nederlanders belt prepaid - 10,2 procent van de mobiele telefoonbezitters betaalt de belkosten vooraf (prepaid). Deze zogenoemde prepaid simkaarten zijn vooral populair onder mannelijke veertigers.



Dit blijkt uit onderzoek van Geldshop. De adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet merkte tevens op dat veel Nederlanders actief proberen te besparen op mobiele telefoonkosten.



Abonnement versus Prepaid

Ruim 53 procent van de Nederlanders heeft een één- of meerjarig toestelabonnement. 36,5 procent heeft een sim-only abonnement. Opvallend is het percentage prepaid bellers (10,2 procent). De groep prepaid bellers in Nederland bestaat vooral uit mannen (57,7 procent). De gemiddelde leeftijd van een prepaid beller is 45 jaar en zo’n 46 procent van deze groep veertigers is alleenstaand.



Abonnementhouder kiest Samsung, prepaid beller Nokia

Het grootste gedeelte van de Nederlandse mobiele bellers is in het bezit van een Samsung toestel (42,6 procent). 34,9 procent van de smartphonebezitters heeft een iPhone. Verder heeft men ook vaak een Huawei (7,2 procent) of een Sony (5,7 procent).

De verdeling in toestelmerken ziet er anders uit onder prepaid bellers. Onder prepaid bellers blijft Samsung dominant (46 procent), maar de iPhone blijft achter (achttien procent). Prepaidbellers zijn daarentegen vaker in het bezit van een Nokia (veertien procent).



Abonnementhouders besparen actief

Veel Nederlanders proberen actief te besparen op de mobiele telefoon. Zo geeft 65,4 procent van de abonnementhouders aan, te besparen op de kosten van een mobiel door een goedkoper abonnement te nemen. 45,8 procent tracht te besparen door langer door te gaan met de oude telefoon, en een kleine vier procent probeert te besparen door over te stappen op een prepaid constructie.



Vergelijken

Ook vergelijken wordt vaak gedaan onder bespaarders met een smartphone. Een ruime meerderheid van 65,6 procent vergelijkt de prijzen bij andere providers bij het naderen van de einddatum van het lopende contract. Zo’n 45,4 procent blijft over het algemeen trouw aan de huidige provider door hier standaard te verlengen.



Een overzicht van alle onderzoeksresultaten is te vinden op de onderzoekspagina van Geldshop.