 Als kleine organisatie duurzaam ondernemen: vijf tips

Ook kleinere organisaties kunnen hun steentje bijdragen aan het milieu - Aan duurzaam ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht besteed. Voor zowel consumenten als zakelijke klanten speelt duurzaamheid naast bijvoorbeeld prijs en kwaliteit van producten of diensten een belangrijke rol.



Hoeveel het vooroordeel bestaat dat duurzaamheid meer een issue voor grote organisaties zou zijn doordat er grote investeringen nodig zijn, kunnen ook kleine organisaties hun steentje bijdragen. Energieleveranciers.nl benoemt op Brisk Magazine enkele praktische tips.



Verpakkingsmaterialen producten

Veel producerende ondernemers willen nog wel eens bezuinigen op verpakkingsmateriaal door zo weinig mogelijk verschillende maten verpakkingen in te kopen. Dit zorgt niet alleen voor overbodig veel verpakkingsmateriaal, maar doordat er minder tegelijkertijd vervoerd kan worden is het transport ook vervuilender. Daarnaast kan het interessant zijn eens te kijken naar alternatieve verpakkingsmaterialen zoals olifantsgras.



Lokaal produceren en consumeren

Als ondernemer kunt u duurzaam acteren door zoveel mogelijk producten lokaal in te kopen. Mocht inkoop toch van ver moeten komen, doe dan niet meerdere kleine bestellingen maar wacht totdat u meerdere zaken tegelijktijdig kunt laten bezorgen. Transport over het water of het spoor is bovendien duurzamer dan over de weg of door de lucht.



Diverse opties op het gebied van energieverbruik

Energiezuinigheid van kantoren is gelukkig steeds meer de standaard in plaats van een onderscheidende factor. Een lager energieverbruik is bijvoorbeeld mogelijk door betere isolatie, maar er kan ook gedacht worden aan verduurzaming door de installatie van zonnepanelen en gebruik van Led-verlichting.



Printen en papiergebruik

Rond printen en het gebruik van papier kan haast iedere ondernemer een hoop winst halen. Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van het geprinte papier direct of zeer snel weggegooid wordt. Ga daarom meer digitaal werken, en stimuleer eventuele medewerkers dat ook te doen. Kies voor gerecycled papier en gebruik verkeerde prints als kladpapier. Minder printers betekent bovendien een lager energieverbruik. Ook op ander papier is een duurzame variant mogelijk, namelijk toiletpapier.



Afval is helaas niet te voorkomen

Natuurlijk is het onmogelijk om helemaal geen afval teproduceren. Het is helaas niet te voorkomen, maar gelukkig ligt de nadruk tegenwoordig bij afvalverwerking veel meer op recycling dan op vernietiging. Het recyclen van afval heeft een grote vlucht genomen door het gescheiden inzamelen van afval, dus zorg ook dat de mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn in uw organisatie.

Duurzaam ondernemen heeft ook voor kleine ondernemers diverse voordelen. Niet alleen heeft het een positieve invloed op het imago van de organisatie, ook de mogelijke kostenbesparingen zullen veel ondernemers aanspreken.

Bron: Brisk Magazine