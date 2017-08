 Realtime conversatie via LinkedIn nu mogelijk

Ook uw baas ziet voortaan wanneer u op LinkedIn zit - Linkedin biedt voortaan de mogelijkheid informatie over uw online status bekend te maken. Op die manier weten andere gebruikers dus of u op dat moment online bent. Dit schrijft Express.be.



Deze functie is volgens Linkedin ontwikkeld om de gebruikers meer mogelijkheden tot realtime conversaties te bieden. Wanneer blijkt dat bekenden eveneens online zijn, zullen volgens het sociale netwerk immers gemakkelijker gesprekken worden opgestart. En als recruiters zien dat een interessante kandidaat online is, kan er gemakkelijk rechtstreeks contact worden opgenomen."



Uitzetten

Linkedin merkt op dat de functie weliswaar standaard is geïnstalleerd, maar door de gebruiker altijd handmatig kan worden uitgeschakeld. "Bovendien is het ook mogelijk zelf in te stellen wie de online status ziet," aldus woordvoerders van het sociale netwerk. "Onder meer de huidige werkgever zou zo dus kunnen worden uitgesloten."







Bron: Express.be