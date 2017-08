 Medische toeristen steeds vaker naar Turkije

Steeds meer Nederlanders naar Turkije voor ingreep - Het toerisme in Turkije heeft een flinke klap gehad sinds de politieke ongeregeldheden in het land. In twee jaar tijd is het aantal Nederlandse vakantievierders in Turkije met zo'n 30 procent gedaald.



Desondanks kent het medische toeisme vanuit Nederland een stijging en is Turkije hiervoor populairder dan ooit.



Nederlanders kiezen massaal voor Turkije

Waar het algehele toerisme een daling kende van 29,7 procent, steeg de opbrengsten uit het medisch toerisme met twaalf procent vergeleken het voorgaande jaar. Plastische chirurgie was voorheen voornamelijk weggelegd voor welgestelde patiënten, maar door het relatief goedkope aanbod in landen als Turkije, kan Jan Modaal zich ook een dergelijke ingreep permitteren. Esteworld-Haartransplantatie: verwijst mensen na een intake in Nederland bijvoorbeeld veelal door naar Turkije, waar men al gauw 2.000 euro bespaart op een haartransplantatie.



Twijfels over nazorg

Chirurgen in Turkije doen niet onder voor specialisten in Nederland, toch zijn er ook nog Nederlanders die hun twijfels hebben over de nazorg en dat is niet geheel onterecht. Daarom is het altijd zaak om na te gaan of een instelling voldoet aan de gestelde eisen en in het bezit is van onmisbare keurmerken.