 Vier soorten Facebookgebruikers; welke bent u?

Wat voert u zoal uit op Facebook? - Iedereen checkt andere content op Facebook. Sommigen gebruiken het om het nieuws te lezen, anderen om foto’s van zichzelf met de wereld te delen en weer anderen om in contact te blijven met hun vrienden.



Onderzoekers van de universiteit van Brigham onderscheiden vier categorieën Facebookgebruikers. 47 mensen tussen de achttien en 32 jaar kregen een reeks situaties voorgesteld die ze op een schaal van ‘least like me’ tot ‘most like me’moesten beoordelen. Daarna werd er een dieptegesprek met de respondenten gehouden. De vier categorieën die hieruit naar voren kwamen: ‘relationship builders’, ‘town criers’, ‘stalkers‘ en ‘selfies’. Express.be vat ze samen.



1. De ‘relationship builder’

‘Relationship builders’ gebruiken Facebook vooral voor de oorspronkelijke functie: hun sociale leven onderhouden. Ze posten informatie over zichzelf, reageren op posts van vrienden en gebruiken de overige applicaties vooral om hun relaties met hun échte vrienden en familie te versterken. Mensen in deze groep identificeerden zich het meest met statements als ‘Facebook helps me to express love to my family and lets my family express love to me’.



2. De ‘town criers’

Bij ‘town criers’ is er veel meer verschil tussen hun echte en virtuele leven. Ze delen bijna geen content (foto’s of teksten) over zichzelf, maar willen vooral zichzelf informeren op het vlak van actualiteit. Gebruikers uit deze groep zullen vaker artikels en evenementen delen en hun mening geven. Ook zijn hun profielen vaak niet up to date.



3. De ‘stalkers’

‘Stalkers’ zitten dag en nacht op Facebook, maar delen zelden persoonlijke informatie. In tegenstelling tot ‘town criers‘, is het juist wél hun doel om na te gaan waar anderen zich mee bezighouden. Deze groep is het online equivalent van een gluurder. ‘Stalkers’ gingen het meest akkoord met statements als ‘I can freely look at the Facebook profile of someone I have a crush on and know their interests and relationship status‘.



4. De ‘selfies’

De ‘selfies’ gebruiken Facebook vooral voor zelfpromotie. Net als ‘relationship builders’ zijn ze druk bezig met het delen van content, maar het is hun doel om likes en aandacht te krijgen. Het hogere doel is om een digitaal profiel van zichzelf te creëren dat meestal niet overeenstemt met de werkelijkheid. Deze groep ging het vaakst akkoord met stellingen als ‘the more ‘like’ notification alarms I receive, the more I feel approved by my peers’.





Bron: Express.be