  Meeste verzekeraars beleggen in Shell en weigeren actie op klimaat

Verzekeraar kiest nog niet voor duurzaam - Zes van de zeven verzekeraars stemden tegen de klimaatresolutie op de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell, onthielden zich van stemming of gaven geen informatie over hun stemgedrag.



Vivat stemde voor de klimaatresolutie. De resolutie spoorde Shell aan om de afspraken in het VN Klimaatverdrag van Parijs te vertalen in reductiedoelstellingen voor broeikasgassen. Zeven van de acht grootste verzekeraars in Nederland beleggen in totaal voor 870 miljoen US$ in Shell. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer naar het stemgedrag van de verzekeraars tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell.



Mond vol over klimaat

Peter Ras, woordvoerder Eerlijke Verzekeringswijzer: "Shell én de verzekeraars hebben de mond vol over het klimaat en zeggen het Klimaatverdrag te willen steunen. Maar zodra het concreet wordt haken ze af. Shell is één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld en levert een grote bijdrage aan klimaatverandering. Verzekeraars die beleggen in Shell zijn daarmee mede-eigenaar van Shell. Het is onbegrijpelijk dat slechts een minderheid van de verzekeraars steun geeft aan de resolutie aan Shell om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatverdrag."

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell op 23 mei 2017 werd een resolutie in stemming gebracht die Shell vroeg om haar reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissies publiek te maken. Deze doelstelling moet in lijn zijn met een ‘well-below 2 Celsius-pathway’, in overeenstemming met het Klimaatakkoord dat de VN in december 2016 sloot tijdens de top in Parijs. De meeste verzekeraars stemden tegen of onthielden zich van stemming.



Beleggen

Veel verzekeraars in Nederland beleggen in Shell. In totaal beleggen zeven van de acht onderzochte verzekeraars voor in totaal 870 miljoen US$ in Shell. De grootste beleggers zijn Aegon (342 miljoen US$) en Allianz (286 miljoen US$). Van alle onderzochte verzekeraars belegt alleen ASR niet in Shell.

Naar nu blijkt hebben verzekeraars Achmea (Achmea Own Risk), Allianz en APG tegen de klimaatresolutie op de aandeelhoudersvergadering van Shell gestemd. Aegon en Nationale Nederlanden (NN Group) hebben zich van stemming onthouden. Generali belegt wel in Shell maar geeft geen duidelijkheid of en hoe ze heeft gestemd over de klimaatresolutie. Vivat heeft vóór de klimaatresolutie gestemd. Ook Achmea Investment Management, de vermogensbeheerder van Achmea en beheerder van het Wereldwijd Aandelenfonds, stemde voor. Van alle zeven onderzochte verzekeraars die in Shell beleggen blijkt verder dat geen enkele verzekeraar stembeleid heeft gepubliceerd ten aanzien van de olie- en gassector, met uitzondering van Vivat.



Duurzaamheid

De Eerlijke Verzekeringswijzer roept verzekeraars op om hun beleggingen te verschuiven van fossiele energiebedrijven naar duurzame energiebedrijven, om stembeleid voor de olie- en gassector te publiceren dat gericht is op het tegengaan van klimaatverandering en mensenrechtenschendingen door de oliesector, en om initiatieven te nemen en te steunen die erop gericht zijn om oliebedrijven actief aan te sporen om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het VN-klimaatverdrag.