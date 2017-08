 Technologie in de hoogste versnelling

Autosector belangrijke aanjager groeicyclus technologie - De outperformance van technologieaandelen is voor een groot deel te danken aan nieuwe technologische toepassingen in meerdere sectoren. De autosector is een belangrijke aanjager van een nieuwe groeicyclus in technologie.



Dat stelt Pieter Schop, Senior Portfolio Manager Equity Specialties en Manager Information Technology fonds bij NN Investment Partners.



Drie megatrends

Schop: "In de autosector komen drie megatrends naar voren: elektrische auto’s, geavanceerde bestuurdershulpsystemen en betere connectiviteit. Technologiebedrijven zullen van alle drie de trends profiteren. Om te kunnen blijven concurreren in deze veranderde, zeer innovatieve auto-industrie, passen de grote autofabrikanten constant nieuwe technologieën toe. Het aantal en de waarde van elektronische apparaten en IT-componenten per voertuig nemen sterk toe en zullen naar verwachting de komende jaren vertienvoudigen. Dit vergt enorme investeringen. Traditionele autobedrijven die het innovatietempo willen volgen, zullen de investeringscyclus van technologiebedrijven moeten kopiëren. Zij zullen hun investeerders moeten uitleggen dat hun focus verschuift van korte termijn winstgevendheid naar groeimogelijkheden op de langere termijn."



Verwachtingen

Schop: "Recente fusies en overnames geven de verwachtingen van de grote partijen in de industrie duidelijk weer. Zo telde Intel onlangs USD vijftien miljard neer voor MobilEye, een ontwikkelaar van software voor zelfrijdende auto’s. De Duitse chipmaker Infineon deed een bod op Wolfspeed, maar deze overname werd geblokkeerd door de Amerikaanse toezichthouder. De Amerikaanse mobiele chipontwerper Qualcomm betaalde vorig jaar USD 47 miljard voor NXP, de grootste leverancier van chips voor de auto-industrie. Nieuwe onderzoeksinitiatieven wijzen in dezelfde richting; Google en Apple werken aan software voor zelfrijdende auto’s en de nieuwe CEO van Ford is afkomstig van Ford Smart Mobility. Onder techbedrijven zullen volgens ons vooral makers van halfgeleiders, connectoren, sensoren en circuitbescherming profiteren van de opkomst van elektrische voertuigen. Fabrikanten van halfgeleiders, zoals Infineon, Texas Instruments en NXP, kunnen een belangrijke rol spelen als leveranciers van omvormers die onmisbaar zijn voor elektrische motoren. Hoog-voltage accu’s, geavanceerde infotainmentsystemen en het toenemende aantal speciale sensoren vereisen een betrouwbare verbinding. TE Connectivity en Amphenol zijn connectorbedrijven die op dit gebied actief zijn."



Menselijke fouten

Schop: "Bijna alle auto-ongelukken worden veroorzaakt door een menselijke fout. Dit zorgt voor brede steun voor geavanceerde bestuurdershulpsystemen, die de basis vormen voor de zelfrijdende auto. Ten eerste is er voor elke geproduceerde auto een verzameling sensoren nodig om in elke reguliere verkeerssituatie te kunnen functioneren. Om de auto volledig autonoom te laten rijden, moeten alle sensoren onvertraagd en in tandem werken, en dat vereist integratie van verschillende sensoren. Auto’s moeten op afstand kunnen communiceren met servers, mobiele netwerken, apparaten en andere auto’s. Tot slot moeten de auto’s in elke omgeving en in alle weersomstandigheden uit de voeten kunnen. Daarom moeten al onze wegen, straten en snelwegen digitaal in kaart worden gebracht. Deze kaarten dienen voortdurend te worden bijgewerkt, zodat de sensoren en de software die de auto bestuurt de locaties herkennen en reageren op obstakels en ad-hoc verkeerssituaties."



Connectiviteit

Schop: "Ook naar de ontwikkeling van connectiviteit van auto’s gaat veel aandacht uit. Er zijn nu al meer dan twintig miljard verbindingen¹, en we denken dat dit aantal de komende jaren kan verdubbelen. De communicatie zal via 4G, Wifi, Bluetooth en andere breedbandkanalen gaan. Voertuigen op de weg zullen gegevens over het verkeer en het weer, posities, snelheid en andere informatie doorgeven, wat leidt tot een efficiënter energieverbruik, minder drukke wegen en een veiliger transport. Maxim en Texas Instruments bieden bijvoorbeeld modules aan voor snelle niet-gecomprimeerde videotransmissie die real-time toepassingen nodig hebben.

Deze verbindingen kunnen gevoelig zijn voor cyberaanvallen. De bescherming van data, sensoren en controles is dan ook het belangrijkste als het gaat om de infrastructuur van aangesloten auto’s. De ongewenste toegang tot telemetrie, aandrijving, locaties en andere boordcomputersystemen vormt een bedreiging. Beveiligingsbedrijven als Symantec werken aan nieuwe, vergaande softwarebeveiligingssystemen die de voertuigen tot op sensorniveau beschermen.

Deze trends in de autosector zijn volgens ons representatief voor de goede vooruitzichten voor de technologiesector. We zijn optimistisch over het vermogen van de sector om het beter te doen dan de bredere markt en we zijn ervan overtuigd dat de sector een belangrijke rol zal blijven spelen in het verhogen van de productiviteit van de brede economie."