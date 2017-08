 Heren: een professionele look begint bij uw sokken

Sokken hebben grote impact op de representativiteit van uw outfit - Als u gaat solliciteren, vergaderen of bijvoorbeeld een functioneringsgesprek hebt, wilt u een professionele uitstraling hebben. Voor een professionele uitstraling trekt u (waarschijnlijk) representatieve kleding aan.



Echter is het mogelijk om bepaalde stijlregels te vergeten. Dit kan ernstige imagoschade opleveren. Een (basis) stijlregel waar veel managers de mist mee ingaan heeft betrekking op sokken. Om hier duidelijkheid in te creëren vindt u hieronder de belangrijkste stijlregels op het gebied van sokken, afkomstig van Robin Hendriks van Schulte Herenmode.



Sokken bij formele kleding

Weinig mensen denken ‘s ochtends lang na over welke sokken zij aantrekken. Dat is spijtig, want sokken zijn een goed zichtbaar onderdeel van uw outfit. Vooral bij formele kledingstukken, zoals pantalons, zijn sokken altijd goed zichtbaar. Dit komt omdat pantalons vaak korter zijn dan bijvoorbeeld spijkerbroeken. Let bij formele outfits op de onderstaande tips:



- Match de kleur van uw sokken met de kleur van uw broek. Sokken behoren tot de ondergoed-categorie en mogen daarom niet teveel opvallen. Kies daarom voor sokken in dezelfde kleur als uw broek of kostuum.

- Kies voor sokken die minstens tot boven uw enkels komen. In de regel moeten sokken (bij formele kleding) tot aan de helft van uw kuiten komen. Zorg wel voor sokken met voldoende stretch, zodat ze niet voortdurend afzakken.

- Kies voor wollen of katoenen sokken, maar vermijd badstof (sport)sokken. Deze sokken zijn geschikt als vrijetijdskleding, maar passen niet bij een professionele uitstraling.

- Draagt u graag loafers? Draag deze dan zonder sokken. Als het dragen van sokken toch uw voorkeur heeft, kies dan voor enkelsokken. Hiermee zijn uw sokken minimaal zichtbaar, maar geniet u wel van het comfort van sokken.

- Als u wilt dat uw sokken opvallen, kunt u kiezen voor sokken met een patroon. Kies bij een blauwe broek bijvoorbeeld voor blauwe sokken met een patroon in een andere kleur.



Sokken bij informele kleding

Als u voor een bedrijf werkt waarbij er een informele werksfeer is, kunt u uw kleding hier op aanpassen. Laat in dut geval het kostuum bijvoorbeeld achterwege en kies voor een casual broek met een net overhemd. De regels met betrekking tot sokken wijken hier ook af:

- Bij informele kleding bent u minder gebonden aan de ongeschreven regels rondom sokken. Het is daarom toegestaan om opvallende sokken te dragen bij informele kleding.

- Vermijd het dragen van enkel- en sportsokken.

- Vermijd het dragen van stripfiguren en cartoons op sokken



Sokken zijn niet het meest opvallende onderdeel van uw outfit. Toch hebben sokken een grote impact op de representativiteit van uw outfit. Houd deze ongeschreven regels daarom in gedachten wanneer u ‘s ochtends uw sokken uitkiest.