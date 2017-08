 MKB blijft de banenmotor van Nederland

3,7 procent banengroei MKB - Wederom laten vrijwel alle sectoren in het MKB een positieve ontwikkeling zien in werkgelegenheid. De MKB Banenmonitor heeft in het tweede kwartaal van 2017 een gemiddelde groei in het MKB van 3,7 procent waargenomen.



Daarmee blijft het MKB zich als banenmotor manifesteren. De groei in banen ligt wederom hoger dan de door CBS gesignaleerde groei van het BBP die tot en met het eerste kwartaal op 3,2 procent stond.



Kinderopvang en woningbouw

De banengroei in de kinderopvang blijft aanhouden. Ten opzichte van het tweede kwartaal van het voorgaande jaar is de werkgelegenheid met 12,7 procent gestegen. Ook is een forse groei geconstateerd in de (woning-)bouwsector, wat waarschijnlijk het gevolg is van de aantrekkende (woning-)bouwmarkt. Onder meer de timmerindustrie, architectenbureaus, het notariaat, de meubelindustrie en detailhandel wonen plukken hier de vruchten van. In deze sectoren varieert de banengroei van 6,1 procent tot maar liefst 12,8 procent.



Daling

Opvallend is de waargenomen achteruitgang van de sector verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg met 5,6 procent, terwijl in het derde kwartaal van 2016 een stijging van bijna veertien procent ten opzichte van het voorgaande jaar is waargenomen. Daarnaast is een daling geconstateerd bij tandartsassistenten, schoonmaak- en glazenwassersbedrijven, het kappersbedrijf en de sector fashion & sport.