 Twintig jaar na de Aziatische financiële crisis: lessen en veranderingen

AziŽ nu beter bestand tegen financiŽle schokken - In juli was het twintig jaar geleden dat de financiële crisis in Azië uitbrak. Dankzij verregaande hervormingen is de regio sindsdien beter bestand tegen financiële schokken.



De crisis werd in 1997 veroorzaakt door factoren als vaste of semi-vaste wisselkoersen, grote tekorten op de lopende rekening en slecht toezicht op buitenlandse schulden. Nu hebben de meeste Aziatische economieën aanzienlijke overschotten op de lopende rekening en flinke valutareserves om hun valuta's te beschermen tegen speculatieve aanvallen. Dat schrijft Joep Huntjens, Head of Asian Fixed Income bij NN Investment Partners.



Sterkere fundamentals

Huntjens: "De sterkere fundamentals hebben ervoor gezorgd dat Azië ook beter bestand is tegen andere verstoringen. Tijdens de mondiale financiële crisis van 2008 had Azië net als de rest van de wereld last van de afnemende wereldhandel. Dankzij een geloofwaardig monetair beleid en begrotingsoverschotten gingen de financiële onrust en het vastlopen van de kredietmarkten waarmee de VS en Europa te kampen hadden, echter voor een groot deel aan Azië voorbij. Nog een voorbeeld: door het inzakken van de grondstoffenprijzen in 2015 verloor de Maleisische ringgit negentien procent, maar de centrale bank wist de munt te stabiliseren en de volatiliteit te verminderen, dankzij valutareserves en beleid gericht op het voorkomen van speculatieve posities.

Sinds 1997 is er veel veranderd, en dan vooral de rol die China heeft ingenomen in de wereldeconomie. Voorheen roerde China zich niet, omdat het gesloten financiële systeem het land beschermde tegen eventuele onrust in Azië. Maar nu is China het epicentrum van Azië. Het land is uitgegroeid tot de op een na grootste economie ter wereld, na de VS, en goed voor circa 40 procent van de mondiale groei. Tijdens de financiële crisis in 2008 kon China de kredietkranen opendraaien, waardoor de wereldwijde recessie werd beperkt."



Groei en risico's

Huntjens vervolgt: "China is echter niet alleen een bron van groei en stabiliteit voor de wereld. Het land zorgt ook voor nieuwe risico's. Internationale beleggers vrezen vooral dat de snel gestegen schulden van China - die eind 2016 waren opgelopen tot 250 procent van het bbp - een financiële crash kunnen inluiden.

Het goede nieuws is dat de overheid zich realiseert dat de afhankelijkheid van krediet als aanjager van de groei op de lange termijn niet houdbaar is. Na een beter dan verwachte bbp-groei over het eerste kwartaal van dit jaar, zijn beleidsmakers opnieuw begonnen met het afbouwen van de schulden. De interbancaire rentes zijn gestegen, waardoor de groei van de kredietverlening is beperkt. Ook zijn er minder lokale obligaties uitgegeven. Als gevolg daarvan is de totale schuld van huishoudens en bedrijven als percentage van het bbp in het tweede kwartaal licht gedaald."



Terugdringen schulden

Huntjens: "China lijkt serieus werk te willen maken van het terugdringen van de schulden. De kans dat dit op de korte termijn wordt onderbroken is afgenomen nadat China heeft aangekondigd dat de Chinese economie in het tweede kwartaal met 6,9 procent is gegroeid, wat de overheidsdoelstelling van 6,5 procent per jaar overschrijdt. Verder bereidt president Xi Jinping zich voor op de vijfjaarlijkse wisseling van de wacht in China. Dit zal in het vierde kwartaal van dit jaar gebeuren en Xi Jinping zal de macht naar verwachting consolideren door zijn bondgenoten op topposities neer te zetten. Door dit alles moet China in staat zijn om pijnlijke maar noodzakelijke structurele hervormingen door te voeren.

De huidige stabiele economische groei en de ordelijke manier waarop China het evenwicht probeert te herstellen, zijn vooral gunstig voor Aziatische bedrijfsobligaties. Bedrijven en hun fundamentals kunnen profiteren van de stabiliteit en het aantal wanbetalingen blijft dit jaar naar verwachting klein. In vergelijking met andere opkomende regio's zijn Aziatische bedrijfsobligaties minder gevoelig voor veranderingen in het mondiale sentiment, aangezien ongeveer 80 procent van deze obligaties in handen is van Aziatische beleggers. Deze regionale beleggers worden meestal minder geraakt door de wereldwijde volatiliteit, wat Aziatische bedrijfsobligaties stabieler maakt."