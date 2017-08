 Nederlandse datacenters zetten volgende stap hergebruik restwarmte

Restwarmte datacenters versnelt energietransitie - De digitale transformatie en de transitie naar duurzame energie zijn twee ontwikkelingen die wat betreft de Dutch Datacenter Association (DDA) hand in hand moeten gaan.



Daarom zal de DDA tijdens de dag van de duurzaamheid op 10 oktober aanstaande, in samenwerking met USG Engineering en Liandon, een conferentie organiseren over datacenters en het hergebruik van restwarmte. Tijdens deze conferentie wordt besproken hoe met restwarmte van datacenters de energietransitie kan worden versneld. Ook zal er aandacht zijn voor de vraag hoe nieuwe initiatieven in gang kunnen worden gezet.



Energie efficiënt

"Nederlandse datacenters zijn al uitermate energie efficiënt," zegt Stijn Grove, directeur van de DDA. "De energie die datacenters verbruiken, wordt voor een belangrijk deel omgezet in restwarmte. Die warmte is heel geschikt voor hergebruik, bijvoorbeeld om huizen, kantoren en andere gebouwen te verwarmen. We willen met deze conferentie verkennen wat er voor nodig is om op grote schaal restwarmte van datacenters duurzaam in te zetten voor de Nederlandse samenleving en economie. Op basis daarvan zetten we een kennisplatform op waar alle stakeholders, waaronder overheden, datacenters, leveranciers en natuurlijk afnemers terecht kunnen."



Hergebruik restwarmte

Hoewel hergebruik van restwarmte in Nederland op sommige plekken al toegepast wordt, bijvoorbeeld op de High-Tech Campus Eindhoven, wordt grootschalige toepassing op dit moment nog niet in de praktijk gebracht. Tijdens de conferentie zal daarom ingegaan worden op de vraag wat er voor nodig is om dit te realiseren. Er zal aandacht zijn voor bestaande initiatieven en de best practices en lessons learned die hierbij naar voren zijn gekomen.

Grove: "Eerder dit jaar hebben we als datacenters onze restwarmte aangeboden aan het nieuwe kabinet. Dat aanbod is wat ons betreft niet vrijblijvend: we willen graag snel stappen zetten en onze plannen omzetten tot concrete initiatieven. Het doel moet niets minder zijn dan het verder reduceren van de CO2 uitstoot en het op een duurzame manier versnellen van de energietransitie. Met deze conferentie willen we daar een belangrijke volgende stap voor zetten."