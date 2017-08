 'Chelsea ownes Mourinho'

Moet een coach meer salaris ontvangen dan spelers? - Kent u hem nog? Mourinho ‘the special one’? José Mourinho was de eerste coach die vond dat hij meer salaris moest ontvangen dan de spelers zelf.



Hoe kunt u als coach serieus genomen worden als u net boven de Balkendendenorm zit, terwijl de spelers dat salaris per zes minuten verdienen? Daar valt wat voor te zeggen. Alhoewel er vermoedelijk niet heel veel shirtjes met het rugnummer van Mourinho over de toonbank zullen gaan. Hoe verdient de club dan het miljoenensalaris van Mourinho terug? Chelsea heeft daar wel een creatieve oplossing voor. Dat schrijft Piet-Hein Boekel advocaat intellectueel eigendomsrecht & co-founder LegalMatters.com.



Doekje voor het bloeden

Boekel: "Weet u nog dat de leerling van Louis van Gaal werd ontslagen bij Chelsea? Later zat hij openlijk te sjansen met Manchester United en dus onder de duiven te schieten van zijn grootmeester. Omdat Mourinho werkloos thuis zat en zijn contract niet afgekocht hoefde te worden, bleef Chelsea met lege handen achter. Of toch niet? Chelsea had namelijk op 13 januari 2006 de handtekening van Mourinho als merk gedeponeerd in de Europese Unie. Deze merkregistratie verliep op 13 januari 2016 en is niet verlengd door Chelsea. Ook de namen Jose Mourinho en Mourinho zijn door Chelsea als merk gedeponeerd in onder meer Oostenrijk, China, US en Europese Unie.

Dus ik vraag mij af of Mourinho voor heel veel nullen een (eenmalige?) licentie heeft gekregen van Chelsea om zijn handtekening te zetten onder miljoenencontracten bij Internazionale en Real Madrid? Zou hij door zijn handtekening te zetten merkinbreuk plegen en zou Chelsea daardoor schade leiden? Zou die licentie ook gelden bij fandagen van Internazionale of Real Madrid als Mourinho een tennisarm krijgt bij het uitdelen van handtekeningen? Een tonnetje of drie per handtekening? Gewoon als doekje voor het bloeden voor Chelsea omdat Abramovitsj aantrekkelijk aanvallend voetbal had willen zien."



Exit-onderhandelingen

Boekel: "Best bijzonder dat Mourinho akkoord is gegaan om de merken op naam van Chelsea te laten registreren. Hij zou er beter aan hebben gedaan om deze merken op zijn eigen naam te laten registreren en dan in licentie te geven aan Chelsea. Zoals zijn grootmeester Van Gaal heeft gedaan. Die is de baas over zijn eigen naam. Ook best bijzonder dat Chelsea nog steeds eigenaar is van zijn merken, terwijl hij nu inmiddels bij de concurrent Man United zit. Chelsea kan zich op basis van haar exclusieve merkrechten verzetten tegen het gebruik van José Mourinho op merchandise van Man United. Zou dit niet ter sprake zijn gekomen tijdens de exit-onderhandelingen? Of was dit een uitruil? Of mag hij nu van Chelsea alleen de naam ‘special one’ voeren?

Hoe dan ook, Chelsea ownes Mourinho. En daarmee staan the special one en Man United 1-0 achter."